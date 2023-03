Eurolega, Virtus Bologna Monaco: dove vedere in tv la sfida decisiva

Pajola e Shengelia torna a disposizione contro Monaco

Bologna, 15 marzo 2023 – La Virtus cerca l’impresa per continuare a sognare i playoff.

Sfida decisiva per la formazione di Sergio Scariolo che giovedì 16 pomeriggio alle 19 scende in campo alla Salle Gaston Medecin per affrontare il Monaco padrone di casa.

Nel Principato si deciderà con ogni probabilità il destino della stagione di Eurolega delle V Nere.

Monaco senza James, sospeso dal club monegasco, ma con dalle sua una squadra di altissimo livello e che ha confermato di meritarsi un posto tra le prime otto.

In Virtus, con la squadra e lo staff che continuano a sognare un posto da playoff i bianconeri tornano ad avere a disposizione anche Alessandro Pajola uscito malconcio domenica, e Toko Shengelia che rientra fra i convocabili.

A presentare la sfida con Monaco è coach Sergio Scariolo. “I nostri prossimi avversari rientrano tra le prime quattro squadre della competizione e sono anche tra i migliori team per statistiche come i rimbalzi offensivi, efficienza in transizione, volume di tentativi da due oltre ad essere una delle squadre più atletiche dell’intera Eurolega. Hanno grandi giocatori con tanta energia su entrambi i lati del campo: per limitarlo perciò, per prima cosa dovremo controllare i nostri possessi e sfruttare al meglio le nostre occasioni. Avere ottime spaziature, controllare la palla e ridurre il numero di palle perse sarà fondamentale. Dovremo essere efficienti dentro e fuori dall’area, in ogni situazione in cui i giocatori saranno coinvolti a rimbalzo difensivo e dovremo prendere tutti i tiri che ci verranno concessi perché con la loro energia e aggressività, non ci daranno tante seconde occasioni all’interno della stessa azione, e questa potrà essere una delle chiavi della gara, essere pronti a prenderci i tiri".

Oltre a coach Scariolo a parlare in casa Virtus è Mam Jaiteh, centro francese: “Domani sarà una partita cruciale per noi, siamo ancora in corsa per i play off e vogliamo fare il risultato migliore, ma sappiamo che non sarà facile. Monaco è una squadra sicuramente molto fisica ed energica che gioca molto bene, specialmente in casa, ma abbiamo dimostrato che possiamo battere ogni squadra quindi faremo di tutto per ottenere la vittoria”. A livello di formazione mancherà ancora l’altro transalpino Isaia Cordinier, oltre a Gora Camara e Semi Ojeleye.

Arbitri: Direzione di gara affidata al trio Radovic, Panther e Mogulkoc.

Dove vederla in tv

Sky Sport, Eleven Sport, Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.