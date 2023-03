Eurolega, Virtus Bologna Real Madrid 79-96: addio ai sogni playoff

Belinelli non è bastato contro il Real Madrid (foto Schicchi)

Bologna, 24 marzo 2023 – Si allontana l’obiettivo playoff per la Virtus che, nella 30esima giornata di Eurolega cade, davanti agli 8360 spettatori della Segafredo Arena, per 79-96 con il Real Madrid. Non basta la prova di un eccellente Belinelli che chiude a quota 26 e nemmeno i 18 del rientrante Ojeleye per una Virtus che paga la maggiore fisicità avversaria.

Il ko con gli spagnoli, riduce al lumicino le speranze bianconere di poter raggiungere la post-season. Servono 4 vittorie nelle ultime giornate con un percorso netto e ma anche sperare dagli altri campi arrivino risultati positivi. Tutto molto improbabile per una Virtus che paga difficoltà a rimbalzo e arriva a fine partite in evidente debito di ossigeno.

Ad assistere alla sfida a bordo campo una vecchia gloria bianconera, Michael Ray Richardson, il grande protagonista della vittoria della Coppa delle Coppe nel 1990 a Firenze in finale proprio contro il Real Madrid odierno avversario in Eurolega, a cui anche la curva bianconera dedica uno striscione.

In campo la Virtus, spalle al muro, è chiamata a vincere per continuare a coltivare il sogno playoff. Manca Cordinier e insieme a lui anche Teodosic e Pajola non sono a disposizione. Nei 12 va così anche Camara, mentre nel quintetto iniziale coach Scariolo si affida a Mannion, Lundberg, Weems, Shengelia e Jaiteh.

Partenza bloccata per i bianconeri, mentre il Real è una macchina perfetta. I blancos volano avanti 2-10 e poi dopo un timido tentativo di rimonta Virtus, raggiungono la doppia cifra di vantaggio sul 6-18 al 5’. La sfida si ferma per quasi 10 minuti a causa di un guasto al tavolo della giuria, poi alla ripresa del gioco sono ancora gli spagnoli a guidare le danze e portarsi avanti 6-21.

Scariolo prova a mischiare le carte inserendo, prima Hackett e poi contemporaneamente Belinelli, Ojeleye, Mickey e Bako, ma la Virtus sprofonda anche a -17 sul 6-23 all’8’. Due triple di Ojeleye provano a rianimarla ma al 10’ è 12-26.

Ci pensa il capitano. Con 9 punti di filata Belinelli, domani il suo compleanno, riaccende la Segafredo Arena riportando in singola cifra lo scarto sul 23-32 al 12’ e costringendo il Real a chiedere tempo.

Belinelli e Shengelia riportano le V Nere fino a -7, 31-38, poi con un parziale di 2-12, tra cui la tripla da oltre metà campo di Yabusele, il Real allunga e chiude sul 33-50 all’intervallo.

Nella ripresa la Virtus prova a rimanere agganciata al match, la forbice del distacco si allunga e si accorcia, con Shengelia e Hackett che fanno valere la loro esperienza, ma non basta. Ad inizio dell’ultima frazione di gioco quattro triple di fila di Hezonia lanciano il Real a +19 sul 61-80 al 33’. Partita finita, il resto è pura accademia con Hezonia che continua a martellare il canestro bianconero. Finisce 79-96, con la Virtus attesa da 3 trasferta prima di chiudere in casa con Milano.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 79

REAL MADRID 96

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 4, Lundberg, Weems 3, Shengelia 10, Jaiteh 4; Hackett 5, Belinelli 26, Ojeleye 18, Mickey, Bako 9, Abass; Camara ne. All. Scariolo.

REAL MADRID: Hanga 2, Musa 8, Deck 11, Yabusele 24, Tavares 6; Abalde 7, Hezonia 26, Rodriguez 4, Poirier 2, Cornelie, Fernandez 6; Causeur ne. All. Mateo.

Arbitri: Hordov, Nikolic, Shemmesh.

Note: parziali 12-26, 33-50, 58-68.

Tiri da due: Virtus 11/35; Real Madrid 18/32. Tiri da tre: 13/29; 15/30. Tiri liberi: 18/18; 15/26. Rimbalzi: 32; 40.