Eurolega, la Virtus Bologna ospita la Stella Rossa Belgrado: dove vedere la partita

Bologna 30 gennaio 2023 – Ultima chiamata playoff per la Virtus Segafredo Bologna che, domani sera alle 21 ospita alla Segafredo Arena, la Stella Rossa Belgrado.

Quella che attende i bianconeri è la prima di due sfide ravvicinate, prossima sfida in casa dell’Asvel che potrebbe essere decisiva per il cammino in Eurolega dei bianconeri.

Indisponibili Leo Menalo e Semi Ojeleye, non sarà della partita Iffe Lundberg lasciato ancora a riposo.

“Affrontiamo una squadra dura, con grandi capacità fisiche ed atletiche, di grande taglia in un numero imponente di giocatori, con due grandi stelle capaci di generare gioco come Vildoza e Nedovic ed altri eccellenti giocatori che li circondano - dice coach Sergio Scariolo - Dobric fu il nostro killer nella partita di andata, Mitrovic è un grandissimo giocatore capace di fare tante cose, soprattutto passare dall’interno dell’area, andare a rimbalzo, in realtà hanno una squadra molto lunga e completa, che gioca molto bene da quando Dusko Ivanonic è subentrato. E’ una squadra che muove bene la palla e che gioca con grandissima intensità difensiva. Abbiamo chiaro il ricordo della gara a Belgrado, quando applicammo il nostro piano partita, fummo concreti, concentrati e attenti in campo, giocammo bene, purtroppo nel secondo tempo la loro fisicità ci sorprese e ci schiacciò un pochino perdendo diversi palloni inutili o non necessari, e loro ebbero la meglio. Dobbiamo fare si che domani questo non si ripeta”.

Disamina chiara da parte di Scariolo che analizza quello che sarà la prima di una doppia sfida settimanale per le V Nere.

“Un’altra partita importante come tutte quelle in Eurolega, una gara difficile soprattutto dal punto di vista fisico - capitano Marco Belinelli - La Stella Rossa in tanti ruoli ha grande fisicità quindi per noi sarà necessario, fin dalla palla a due, partire bene. Bisognerà dare il massimo, lo dobbiamo a noi stessi ma soprattutto ai nostri tifosi”.

Arbitri – Direzione di gara affidata al trio Hierrezuelo, Mogulkoc, Udyanskyy.

Biglietti – A disposizione online su Vivaticket, oppure in sede domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; oppure alla biglietteria della Segafredo Arena in piazza della Costituzione a partire dalle 19. Sul fronte tifosi ospiti saranno in tanti i tifosi serbi che seguiranno la squadra a Bologna.

Radio & tv - Diretta Sky Sport Uno, Eleven Sports e Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.