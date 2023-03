Virtus travolta a Istanbul: 104-72 per il Fenerbahce

Virtus sconfitta a Istanbul: un momento del match

Istanbul, 3 marzo 2023 – Brutto ko per la Virtus che cade 104-72 pesantemente sul campo del Fenerbahce.

Alla Ulker Sports And Event Hall dove la Virtus parte avanti dopo un buon avvio, la sfida dura davvero poco. Dopo i primi scampoli di sfida a favore dei bianconeri, grazie all’iniziale verve di Teodosic, esce e domina il Fener.

Difesa ferrea, triple e canestri dei gialloneri ribaltano infatti ben presto il confronto.

Dopo il buon avvio, la sfida è tutta per i padoni di casa con Scariolo è costretto a chiedere tempo con i suoi già sotto 22-14.

La Virtus è in rottura prolungata e con un parziale complessivo di 25-2 il Fenerbahce tramortisce i bianconeri alla fine del primo quarto di gioco è già avanti 31-14.

Ad inizio secondo quarto di gioco il vantaggio turco tocca il ventello, ma i padroni di casa, guidati da un eccellente Wilbekin, continuano a dominare a all’intervallo la Virtus è doppiata sul 58-29.

La ripresa è pura formalità per la formazione di Itoudis che continua a controllare facile facile la sfida. Nella Virtus l’ultimo ad alzare bandiera bianca è capitan Marco Belinelli che con le sue triple almeno evita che la sconfitta prenda proporzioni simili a quel 117-71 con l’Olympiacos che rappresenta il ko più pesante dei bianconeri.

Dopo il danno arriva la beffa per la Virtus, con l’infortunio di Alessandro Pajola nella terza frazione di gioco e il playmaker anconetano costretto ad uscire anzitempo dal match.

Adesso c’è da cambiare immediatamente registro in vista della sfida di domenica in campionato con Tortona, ma anche dei prossimi, quelli si decisivi, appuntamenti di Eurolega, martedì 7 con il Partizan e giovedì 9 a Berlino contro l’Alba.

Il tabellino

BEKO FENERBAHCE ISTANBUL 104

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 72

BEKO FENERBAHCE ISTANBUL: Motley 16, Birsen 4, Wilbekin 15, Edwards 5, Bjelica 2, Mahmutoglu 3, Hayes-Davis 5, Pierre 20, Jekiri 2, Guduric 16, Booker 5, Calathes 11. All. Itoudis.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 8, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 4, Jaiteh 5, Shengelia 10, Hackett 5, Mickey 10, Weems 2, Ojeleye 5, Teodosic 3, Abass. All. Scariolo.



Arbitri: Belosevic, Petek e Peerand.

Note: parziali 31-14, 58-29, 85-52.