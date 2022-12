Virtus Bologna, l’ultima sfida è con il Fenerbahce: dove vederla in tv

Virtus pronta alla sfida con i turchi

Bologna, 29 dicembre 2022 – Ultima sfida dell’anno solare per la Virtus che domani sera alle 20.30 sfida, alla Segafredo Arena il Fenerbahce.

Contro la formazione turca, i bianconeri cercano di riprendere il proprio cammino in Eurolega dopo il ko con il Baskonia.



“Affrontiamo il Fenerbahce, una delle migliori squadre della competizione, attrezzata per raggiungere la vittoria finale – conferma l’Assistant Coach Alberto Seravalli - Noi stiamo ancora attraversando un momento di emergenza fisica anche se proveremo a recuperare qualche giocatore da inserire nelle rotazioni. E’ una squadra lunga, profonda, che ha grande qualità negli esterni come Calathes, Wilbekin e Guduric, e nei lunghi con Motley, Booker e Pierre, giocatori molto fisici. Sarà una partita dura, siamo consapevoli dello sforzo che dovremo fare per combattere e per cercare di ottenere la vittoria, confidando sui nostri tifosi che già in passato, in queste occasioni, non hanno mai fatto mancare il loro supporto”.

Un appello chiaro al pubblico bianconero che assieperà la Segafredo Arena in occasione del match contro i turchi.

Scariolo dovrà ancora fare a meno di tanti elementi Isaia Cordinier, Leo Menalo, Semi Ojeleye e Awudu Abass, mentre tra i bianconeri torna tra i giocatori convocabili Jordan Mickey.

“Sarà una partita molto dura, il Fenerbahce è una squadra molto equilibrata con tante opzioni in attacco – sottolinea Iffe Lundberg - Si tratta di una squadra a cui piace giocare in maniera veloce e quindi dovremo essere bravi a limitare le loro transizioni. Ci siamo preparati nella maniera giusta, per noi è una partita molto importante in cui dobbiamo cercare di fare del nostro meglio soprattutto giocando in casa. Siamo focalizzati su questa grande opportunità”.



Arbitri – direzione di gara affida al trio Jimenez, Rocha, Koromilas.

Radio & Tv - Diretta tv Sky Sport Uno/Arena, streaming su Eleven Sports ed Euroleague.Tv e radio su Nettuno Bologna Uno.