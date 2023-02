Dal basket al tennis: il fisioterapista della Virtus Bologna, Giacomo Naldi, nel team di Jannik Sinner

Jannik Sinner, recentemente impegnato agli Australian Open

Bologna, 3 febbraio 2023 – Giocatori e allenatori di alto livello, ma anche dirigenti, ma come in questo caso fisioterapisti di grande qualità.



Bologna si conferma fucina di elementi di grande livello, come è il caso del trentatreenne Giacomo Naldi.



Naldi, nativo di Casalecchio, ha deciso di lasciare il basket, e in particolare la Virtus Bologna per mettere i suoi servizi a disposizione del tennis e in particolare per occuparsi dei muscoli del tennista altoatesino Jannik Sinner.



Naldi lascia così il basket per il tennis e lo ha fatto proprio in questi giorni, seguendo la squadra contro la Stella Rossa, e lasciandola alla vigilia del confronto di questa sera contro Asvel.

Dopo 6 anni in bianconero si apre una nuova parentesi nella vita professionale di Naldi che si unirà allo staff del tennista altoatesino Sinner, numero 17 e miglior italiano nell’attuale classifica Atp.