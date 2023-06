Ginobili, ritorno a sorpresa a Bologna: ecco perché

Bologna, 30 giugno 2023 – E’ lui o non è lui? Ma certo che è lui. Manu Ginobili da Bahia Blanca, in Argentina ieri era a Bologna, insieme con il connazionale Hugo Sconochini. Perché Manu è a Bologna? Perché nei prossimi giorni dovrebbe andare anche a Reggio Calabria, la città che lo lanciò nel grande palcoscenico, prima che, proprio con la Virtus, firmasse il Grande Slam nel 2001.

Manu s’è fermato a giocare a padel sui campi della Virtus. E ha potuto riabbracciare i vecchi amici. Un ritorno a sorpresa che ha riempito di gioia chi non ha dimenticato le due stagioni di Ginobili in bianconero, prima che diventasse una stella di prima grandezza nella Nba, vincendo anche diversi anelli. L’ultimo, nel 2014, come compagno di squadra di Marco Belinelli.