John Fultz è morto, la Virtus Bologna piange il suo ‘Kociss’

John Fultz si è spento all'età di 74 anni

Bologna, 13 gennaio 2023 – Ci ha lasciato John Fultz, 74 anni, leggenda dei canestri, icona della Virtus degli anni Settanta, che proprio John guidò alla conquista di una storica Coppa Italia nel 1974, diciotto anni dopo l’ultimo successo (uno scudetto) della V nera.

Era nato a Boston, il 20 ottobre 1948. Aveva disputato anche alcune partite con i Los Angeles Lakers e, a livello universitario, rivaleggia per talento con Julius Erving, il mitico Doctor J. La scorsa estate aveva anche avuto un serio incidente, durante il quale era rimasto ferito.

A dare la notizia dell’improvvisa scomparsa, sulla sua pagina Facebook, è stato il figlio Robert, ex giocatore della Fortitudo, che ha dedicato parole toccanti al padre.

Il figlio Robert: “Resterai il mio eroe”

“Vola alto guerriero di luce. Caro Papi, non posso che essere grato di averti avuto come amico, compagno di giochi ma soprattutto padre. Grazie per tutti gli insegnamenti, i bei momenti passati insieme e le tante sfide. Grazie per avermi scelto e accettato come figlio in questa vita e aver condiviso così tanto con me. La tua dolcezza, il tuo amore e il tuo sorriso saranno sempre parte di me. Mi hai insegnato così tanto. Sei sempre stato e resterai il mio eroe. Ti amo tantissimo. Grazie”.

Parlare di John è come fare un viaggio a ritroso nel tempo, ritrovare gli anni Settanta, le prime Virtus dell’avvocato Porelli, quelle da tutto esaurito. Lo chiamavano John Kociss, perché la fascetta tergisudore bianca per fermare i lunghi capelli e i lineamenti lo facevano sembrare un capo indiano. John Mitraglia era l’altro soprannome. Non perché fosse un violento, al contrario. John mitragliava solo il canestro avversario. Fultz (Virtus) da una parte, Schull (Fortitudo) dall’altra: spettacolo allo stato puro e i prodromi di un derby la cui storia è arrivata fino ai giorni nostri.

Aveva iniziato come americano di coppa a Varese poi, chiusa quell’esperienza, la Virtus di Gianni Bertolotti e Gigi Serafini. Arriva la Coppa Italia nel 1974: John è un idolo. Ma deve fare le valigie perché dagli States arriva Tom McMillen. Svizzera, Austria, anche Portogallo, dove è nato proprio Robert (a Lisbona), ma un legame indissolubile con Basket City.

John, figlio degli anni Settanta e della cultura hippy “peace and love” ha rappresentato il primo grande americano che abbia subito fatto la differenza con la maglia Virtus. Ha continuato a giocare a lungo, anche nei campionati master. Ha continuato a vivere in Italia insegnando l’inglese. Ha continuato a vivere con il suo spirito scanzonato e dolce che, appunto, aveva fatto innamorare almeno mezza Bologna. Almeno quella bianconera.

Non aveva perso il suo accento e lo slang americano. Un accento forse bizzarro, che faceva sorridere. Ma ogni concetto esprimeva pensieri profondi. Quelli di un grande campione che ci mancherà tanto. Riposa in pace John Kociss.