La Virtus sfida il Maccabi: quando e dove vedere la partita

Kyle Weems - Segafredo Virtus Bologna

Bologna, 27 marzo 2023 – Ultima chiamata per la Virtus. Domani alle 18 la formazione di Sergio Scariolo è attesa dalla sfida di Tel Aviv in casa del Maccabi.

Senza Cordinier, Pajola e Teodosic, la formazione bianconera deve tornare alla vittoria per sperare di tenere ancora accesso un lumicino in chiave playoff.

Sergio Scariolo parla della sfida di Tel Aviv

“Il Maccabi sta giocando molto bene nelle ultime gare, sta provando e sta riuscendo a confermare un valido e sicuro posto nei playoff. Hanno nelle guardie il loro punto di forza, di certo con Brown e Baldwin che sono i loro giocatori principali, ma anche Dibartolomeo, Hilliard dalla panchina che consente di avere efficienza extra, Colson, una delle migliori ala piccola della competizione, e un ottimo reparto lunghi dal punto di visto della fisicità e dell’energia, a iniziare da Nebo che è uno dei centri fisicamente più dominanti dell’Euroleague. Ci siamo preparati al meglio per quella che sarà l’atmosfera che io conosco bene, mentre diversi dei miei giocatori non hanno mai giocato alla Yad-Eliyahu Arena. Siamo pronti per andare là e provare a giocare la migliore gara possibile, nonostante diversi giocatori out per infortunio, con dignità e desiderio di competere contro una delle squadra più atletiche di Euroleague”.

Per la squadra a parlare è invece Iffe Lundberg

“Sarà una partita dura, non so in quanti della nostra squadra abbiano già giocato in quella arena ma è sicuramente uno degli ambienti più difficili in cui abbia giocato, i tifosi sono davvero vicini al gioco. Siamo consapevoli delle loro qualità, soprattutto da parte delle loro guardie, dovremo stare molto attenti a loro e seguire il piano partita del nostro coach. Bisognerà giocare in maniera dura ma insieme per provare a vincere”.



Arbitri – Direzione di gara affidata a Belosevic, Perez e Boubert.

Radio & Tv – Diretta Sky Sport, Eleven Sports, Euroleague. TV radio su Nettuno Bologna Uno.