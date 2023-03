Monaco Virtus Bologna 81-68 Eurolega, il sogno playoff si allontana

Partita sofferta per Teodosic e compagni (Ciamillo)

Bologna, 16 marzo 2023 – La Virtus cade a Montecarlo in casa del Monaco 81-68 e vede allontanarsi il sogno playoff. I bianconeri soffrono la grande fisicità dei francesi che dominano a rimbalzo (39-24 il computo finale) e si avvicinano invece a loro volta verso la seconda partecipazione consecutiva ai playoff di Eurolega.

Monaco senza James, ma con Loyd e Okobo a guidare l’attacco transalpino, Virtus che invece dover rinunciare a Isaia Cordinier e Semi Ojeleye, i suoi elementi che hanno maggiore fisicità e che schiera per un tempo molto limitato Alessandro Pajola reduce da infortunio con Venezia.



Primo quarto sul filo dell’equilibrio poi la Virtus, ad inizio seconda frazione di gioco, sembra prendere in mano la sfida sul 26-31. E’ l’unico momento in cui Belinelli e compagni sembrano aver l’inerzia della sfida, poi la Virtus si blocca subisce un parziale di 13-2 e si ritrova improvvisamente sotto 39-33 al 19’. All’intervallo bianconeri in svantaggio 41-37 dopo 4 liberi, 2 di Hackett e altrettanti di Teodosic a sbloccare il trend negativo, ma con il canestro allo scadere di Okobo.



La ripresa è un lungo calvario per le V Nere che finiscono a -10 a fine terzo parziale e rimangono sempre più impantanati nella fisicità di un Monaco debordante al rimbalzo e dominante con Okobo mvp della sfida.

Monaco Virtus Bologna, il tabellino

MONACO: Brown 6, Okobo 21, Moneke 2, Loyd 15, Blossomgame 2, Couture ne, Diallo 7, Motiejunas 12, Amini ne, Ouattara, Strazel 3, Hall 13. All. Obradovic.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 2, Belinelli 8, Pajola, Bako 8, Jaiteh 4, Lundberg, Shengelia 2, Hackett 8, Mickey 14, Weems, Teodosic 10, Abass 12. All. Scariolo.

Arbitri: Radovic, Panther, Mogulkov.

Note: parziali 21-22, 41-37, 63-53.