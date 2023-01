Virtus Bologna Olimpia Milano, dove vederla

Scariolo e i suoi tornano in campo dopo la bella vittoria in Eurolega



Bologna, 1 gennaio 2023 – Primo appuntamento dell’anno solare per la Virtus. Domani alle 20.30 la formazione di Sergio Scariolo sfida alla Segafredo Arena l’Ax Armani Milano.

Supercoppa, Eurolega e adesso anche campionato, quello che a tutti gli effetti è il derby d’Italia del basket va in scena domani sera sotto le Due torri, in un Palafiera che si annuncia da tutto esaurito, o quasi.



Dopo la bella cornice e la splendida vittoria di Eurolega col Fenerbahce del 30 dicembre, la formazione di Sergio Scariolo si trova di fronte quella che è una diretta concorrente nella corsa europea, ma anche, se non soprattutto, quella che è la principale antagonista a livello nazionale.

Il ritorno di Ettore Messina da ex, dopo le polemiche delle ultime 2 stagioni, l’eterna sfida tra due squadre che sono le grandi protagoniste del nostro basket, ma anche l’importanza di un match che vale il primato in classifica e si annuncia come l’anticipazione delle prossime sfide in campionato e in Europa, non mancano gli spunti per un confronto attesissimo.



Oltretutto si sfidano quelli che sono gli allenatori più vincenti del basket nazionale, Sergio Scariolo da una parte contro Ettore Messina dall’andata, in quello che è il sedicesimo confronto e che vede il tecnico bianconero avanti 8-7.

Virtus Olimpia Milano, i precedenti e le statistiche

Tra le curiosità statistiche invece il capitano della Virtus Marco Belinelli, dopo la strepitosa prestazione in Eurolega contro il Fenerbahce è a -2 da quota 2500 punti in campionato.

I precedenti – Sono 192 le gare giocate, incluse quattro finali Scudetto (1979. 1984, 2021 e 2022, con solo l’ultima delle quali conquistata dall’Olimpia) tra Milano e Bologna in Serie A, con 109 successi biancorossi. Nelle ultime 2 stagioni le squadre si sono affrontate in 16 occasioni, con quattro finali giocati: le 2 valevoli per lo Scudetto (4-0 Segafredo nel 2021 e 4-2 A|X Armani Exchange nel 2022) e le 2 che hanno messo in palio la Supercoppa (75-68 per Milano nel 2020 e 90-84 per Bologna nel 2021). Quest’anno le squadre si sono affrontate in semifinale di Supercoppa, vittoria di Bologna ebbe la meglio 72-64 all’overtime e nella gara di andata della regular season di Eurolega, vinta sempre dalla Virtus per 59-64.

Arbitri – Direzione di gara affidata Mazzoni, Martolini e Bartoli.

Virtus Bologna Olimpia Milano, dove vederla



Radio & Tv – Diretta su Eleven Sports e in chiaro su Nove, radio su Nettuno Bologna Uno.