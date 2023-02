Pallacanestro Reggiana Virtus Bologna 63-74: i bianconeri mantengono il primato

La Virtus Bologna felice per la vittoria di Reggio Emilia

Bologna, 12 febbraio 2023 – Grazie un parziale di 17-0 la Virtus non scivola sulla classica buccia di banana che spesso caratterizza questi 'testa-coda'. Con questo successo la Segafredo mantiene il primato in classifica, seppur in coabitazione con Milano, e si presenta alla final eight di Coppa Italia con la fiducia di chi riesce comunque a trovare il bandolo della matassa anche quando l'infermeria è piena.

Ai box ci sono Semi Ojeleye e Isaia Cordinier, sebbene il loro passaporto li costringa ad un utilizzo sinergico con gli altri 7 giocatori stranieri, mentre Scariolo decide che il terzo nato oltralpe che deve guardare la partita in borghese è Toko Shengelia.

Tra gli italiani, invece, a riposo ci resta Marco Belinelli in una gara dove devono ritrovare il filo del discorso Milos Teodosic e Iffe Lundberg, due giocatori che sono rientrati solo di recente avendo smaltito due pesanti infortuni.

I bolognesi volano sul +16 poi vengono i padroni di casi trovando la forza di ribaltare l'inerzia della gara andando sul +3 (60-57). A quel punto sono i bianconeri a far valere tutta la loro superiorità mettendo a segno un break di 17-0 che dimostra quanto siano un gruppo compatto. Giovedi si torna in campo a Torino per i quarti di finale di Coppa Italia contro Venezia.

Il tabellino

Pallacanestro Reggiana 63

Virtus Bologna 74

PALLACANESTRO REGGIANA: Amin 24, Reuvers 6, Hopkins, Cipolla ne, Strautins 6, Vitali ne, Stefanini ne, Cinciarini 7, Olisevicius 6, Diouf 9, Burjanadze 5, Senglin. All. Sakota.

VIRTUS BOLOGNA: Mannion 12, Faldini ne, Pajola, Bako 4, Jaiteh 13, Lundberg 2, Hackett 7, Mickey 10, Camara ne, Weems 12, Teodosic 11, Abass 3. All. Scariolo Arbitri: Lanzarini, Paglialunga, Gonella.

Note. Parziali: 17-26; 33-39; 52-55. Tiri da due: Reggio Emilia 13/35; 16/39. Tiri da tre: 8/24; 9/28. Tiri liberi: 13/16; 15/20. Rimbalzi 30; 50.