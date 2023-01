Virtus Bologna Panathinaikos Atene: biglietti e dove vedere la sfida di Eurolega

Pajola in EuroLega ha contribuito molto alla causa bianconera



Bologna, 18 gennaio 2023 – Sfida verità della Virtus Bologna che domani alle 20.30 scende in campo alla Segafredo Arena per ospitare il Panathinaikos Atene. Sfida che vale un bel pezzo di stagione per i bianconeri in quello che è un vero e proprio testa a testa in chiave playoff.



Vincere per la Virtus vorrebbe infatti dire rimanere agganciati al treno playoff, perdere invece vorrebbe dire complicare, anche se non in maniera decisiva, la propria corsa verso la riconquista sul campo del diritto a partecipare alla prossima Erolega. In casa bianconera non si registrano particolari problemi di formazione con il prolungare delle assenze solo di Leo Menalo ed Awudu Abass.



“Affrontiamo una squadra in salute, hanno recuperato tutti i giocatori. Hanno raggiunto un eccellente livello di produzione offensiva, con tanti uno contro uno e tanti tiratori – conferma coach Sergio Scariolo – il Panathinaikos è in un buon momento di forma e ha un solido sistema difensivo. Da parte nostra dobbiamo cominciare bene, con un approccio non timoroso, limitando le palle perse che è un aspetto che a volte ci impedisce di capitalizzare la nostra buona difesa e i rimbalzi. Siamo sulla strada corretta ma dobbiamo confermarlo anche con una buona partita domani”.



Parole chiare anche da parte di chi, Alessandro Pajola ha finora dato tanto alla causa bianconera. “E’ una partita difficile, non esistono partita facili in Eurolega – conferma lo stesso playmaker marchigiano – Vogliamo tornare alla vittoria in casa davanti ai nostri tifosi come abbiamo già fatto in campionato. Sarà dura contro una squadra di talento, forte negli uno contro uno. Abbiamo lavorato bene e ci siamo allenati bene”.



Arbitri: Direzione di gara affidata a Ryzhyk, Difallah, Obrknezevic.

Virtus Panathinaikos, dove vederla



Radio & Tv - Diretta Sky Sport Arena, Dazn, Eleven Sports, Euroleague.TV e radio Nettuno Bologna Uno.

Biglietti

Biglietti - Ancora disponibili per la sfida sia in casa Virtus, domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, che alla biglietteria della Segafredo Arena, aperta in piazza della Costituzione dalle 18.