La Virtus Bologna sfida Pesaro: biglietti e diretta tv

Sergio Scariolo

Bologna, 25 marzo 2023 – Lasciata alle spalle la sconfitta di Eurolega con il Real Madrid, la Virtus prova a resettare e a concentrarsi sul campionato. Domani alle 19 la formazione di Sergio Scariolo, ancora incerottata per le assenze di Cordinier, Pajola e Teodosic, vuole vincere per confermare il primato in classifica. Pesaro ha dimostrato finora di essere un osso duro per tanti e il gioco sviluppato dalla formazione di Jasmin Repesa è sicuramento di alto livello.

A presentare la sfida con Pesaro è l’assistant coach Iacopo Squarcina. “La sfida è una classica del basket italiano, un match molto sentito da entrambe le parti. La VL gioca con grande aggressività, come dimostrato dal primo posto nelle statistiche nelle palle recuperate e in quella dei falli commessi, in attacco possono sfoderare tante armi, hanno diversi tiratori con percentuali molto alte dall’arco e sono terzi nei punti segnati. Noi vogliamo vincere per mantenere il primato che ci siamo meritati e conquistati a Milano e vogliamo farlo davanti ai nostri tifosi che in ogni partita continuano a dimostrarci grande calore e sostegno”.

Precedenti

Le due squadre si sono affrontate ben 159 volte in passato, con i bianconeri avanti 105-54 nel computo totale e 70-8 per gli scontri diretti giocati in casa. Pesaro non vince a Bologna da oltre quindici anni, dato che l’ultimo successo risale al 17 febbraio 2008 (72-81 per l’allora Scavolini Spar). Sono 11 gare di fila che la Virtus non perde contro la VL; l’ultimo successo biancorosso risale al 25 novembre 2018 per 89-86.

Biglietti

Ancora disponibili i biglietti per la sfida con Pesaro. La biglietteria in Piazza della Costituzione aprirà domani alle 17.

Arbitri

Direzione di gara affidata ad Attard, Grigioni e Pepponi.

Diretta Tv

Diretta su Eleven Sports e radio Nettuno Bologna Uno, differita su Trc.