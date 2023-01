Virtus Bologna Reyer Venezia, dove vederla

Rientra tra i convocabili Leo Menalo



Bologna 14 gennaio 2023 – Lasciarsi alle spalle il doppio ko di Eurolega e ripartire, con rinnovato slancio in campionato. Chiusa la settimana nera, ko con Tortona in A1, Zalgiris e Olympiacos, la Virtus prova ri-ripartire ospitando, domani pomeriggio alle 17.30 alla Segafredo Arena l’Umana Reyer Venezia. Rientra tra i giocatori convocabili Nico Mannion, mentre restano indisponibili Leo Menalo e Awudu Abass.



A presentare la sfida per i bianconeri è l’assistant coach Andrea Diana.



“Affrontiamo Venezia nel loro momento migliore: nelle ultime partite hanno alzato il loro rendimento, sia a livello offensivo che difensivo. Sono la miglior squadra del campionato per percentuale da tre punti, con il 44% nelle ultime quattro uscite e sono molto consistenti a rimbalzo, soprattutto a rimbalzo offensivo. Si tratta di una squadra da affrontare con grande attenzione e determinazione, la consistenza e durezza difensiva sarà la chiave della partita. Allo stesso tempo in attacco dovremo sfruttare di più la transizione offensiva e condividere il pallone per trovare il miglior tiratore possibile. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi il girone di andata davanti ai nostri tifosi”.

Arbitri – direzione di gara affidata a Begnis R. – Attard B. – Borgo C.

Virtus Reyer Venezia, dove vederla



Radio & Tv - Diretta su Dmax, Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.