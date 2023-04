La Virtus Bologna piega Sassari e consolida il primato

Bologna, 23 aprile 2023 – La Virtus batte Sassari 86-69 e consolida il primato in classifica, tenendo a distanza (+2) l’Armani Milano. La formazione di Sergio Scariolo parte bene, si fa raggiungere e superare nella seconda frazione di gioco, andando all’intervallo sotto 38-39, ma poi nella ripresa riprende in mano la sfida e conquista una vittoria netta, allargando la forbice del distacco in un tranquillo finale di partita. Solita ampia rotazione per Scariolo che lascia a riposo anche Teodosic ma la squadra guidata da Shengelia, Hackett e da Mickey vince nettamente su un’avversaria ostica come Sassari. La Virtus padrona della sfida, soffre in pratica solo nel secondo quarto, poi dopo l’intervallo i bianconeri prendono in mano il match e si impongono senza rischiare. Treviso domenica prossima nell’ultima trasferta di regular season e poi Varese, alla Segafredo Arena tra due settimane, sono le avversarie che separano le V Nere dal primo posto in classifica al termine della stagione regolare.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 86 DINAMO SASSARI 69 SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion ne, Belinelli 11, Pajola, Jaiteh 8, Lundberg 6, Shengelia 18, Hackett 10, Mickey 14, Camara, Weems 12, Ojeleye 4, Abass 3. All. Scariolo BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Jones 5, Robinson 15, Dowe 7, Kruslin 7, Gandini ne, Devecchi, Treier 3, Chessa, Stephens 2, Bendzius 19, Diop 11, Raspino ne. All. Bucchi. Arbitri: Mazzoni, Quarta e Galasso. Note: parziali 22-12, 38-39, 63-53. Tiri da due: Virtus 24/42; Sassari 19/35. Tiri da tre: 7/24; 7/22. Tiri liberi: 17/22; 10/13. Rimbalzi: 38; 30.