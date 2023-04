Scafati Virtus Bologna, dove vedere la partita

Bologna, 18 aprile 2023 – Turno infrasettimanale per la Virtus Segafredo che domani sera (mercoledì) alle 20 scende in campo a Scafati. Nell’insidiosa trasferta campana, la formazione di Sergio Scariolo deve difendere l’attuale primato in classifica, e il relativo vantaggio del fattore campo in tutti i playoff dal tentativo di aggancio di Milano. Formazione ancora una volta rimaneggiata per i bianconeri che oltre agli indisponibili Isaia Cordinier, Nico Mannion, Mam Jaiteh, Awudu Abass dovranno fare a meno anche di Iffe Lundberg che non è partito alla volta di Scafati per una lombalgia. “Affrontiamo Scafati, squadra in un buon momento di forma, reduce da due vittorie consecutive e con giocatori di grande esperienza come Logan, Okoye e Stone - conferma l’Assistant Coach Alberto Seravalli - Il grande volume del tiro da tre punti e i rimbalzi d’attacco sono tra le loro armi migliori. Ci attende un campo molto caldo ma vogliamo proseguire il nostro cammino e dare seguito alla bella vittoria contro Trento”. Arbitri – Direzione di gara affidata a Attard, Bongiorni e Grigioni.

Scafati Virtus Bologna, dove vederla

Radio & Tv – Diretta streaming su Eleven Sports e radio su Nettuno Bologna Uno.