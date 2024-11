Virtus Bologna, parla Massimo Zanetti: "Nuovo Palasport, il mio cruccio. Resto fino alla sua consegna"

Bologna, 30 novembre 2024 - Una gioia "che mi dà tanta soddisfazione e tanta allegria"; un cruccio "per il nuovo Palasport a cui siamo dietro da cinque anni" e una convinzione, anzi due cioè che "torneremo a vincere più partite in Eurolega" e che "Banchi può stare tranquillo e fare il suo lavoro in tutta serenità".

Si riassume in questo trittico di emozioni e sentimenti il rapporto odierno di Massimo Zanetti con la sua Virtus, reduce giovedì dalla sconfitta di misura in Eurolega sul campo di Parigi (81-78, l’ennesima arrivata in volata) e chiamata a riscattarsi in campionato a Brescia domani sera. Ma l’impegno e le sfide del club bianconero non si limitano alle competizioni sul parquet.