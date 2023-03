Virtus Tortona finisce 91-90 grazie a uno strepitoso Belinelli

Marco Belinelli vero protagonista nel match vinto contro Tortona (Foto Schicchi)

Bologna, 5 marzo 2023 – Uno strepitoso Marco Belinelli guida la Virtus alla vittoria su Tortona 91-90.

Successo che vale tanto per i bianconeri, che con questa vittoria rimangono in testa alla classifica, ma al tempo stesso tengono a distanza proprio i piemontesi.

Assoluto protagonista tra i bianconeri proprio il capitano bianconero che chiude la sua prova a quota 32 (come per altro dall’altra parte Christon), con un eccellente 9 su 16 da tre, ma decisivo nel finale è stato il libero di Shengelia.

Alla Segafredo Arena si sfidano seconda e terza forza del campionato, nella ripetizione di quella che poche settimane fa è stata la semifinale ma anche di una sfida ormai diventata una classifica di alta classifica negli ultimi 2 anni di serie A.

Soliti problemi di formazione per Sergio Scariolo, che lascia a riposo Teodosic in vista della quasi decisiva sfida di martedì contro il Partizan, deve rinunciare a Pajola infortunatosi venerdì col Fenerbahce e chiama nei 12 il giovane Faldini.

In quintetto il coach bianconero si affida a Mannion, Lundberg, Weems, Shengelia e Jaiteh, l’inizio della Virtus è tiepido. E’ così brava Tortona a piazzare lo 0-5 inziale. Le V Nere si sbloccano solo al 3’ con la tripla di Ojeleye subentrato al posto di uno Shengelia subito gravato di 2 falli.

La Virtus è costretta sempre a rincorrere gli avversari che nel primo quarto toccano il massimo vantaggio sul +9, 13-22 all’8’.

I bianconeri continuano a faticare in attacco, se non fosse per il solito Marco Belinelli che con 5 triple di fila tiene sempre in scia una Virtus che a 17” dalla intervallo piazza la zampata, sempre con una tripla di Weems e si porta per la prima volta in vantaggio sul 44-43, dopo 19’ di rincorsa.

Nella ripresa continua il lungo testa a testa tra le due squadre. Tortona trova in Christon il grimaldello per scardinare la difesa bianconera, mentre nell’altra metà campo Scariolo trova buone risposte da Mannion, Shengelia e soprattutto Weems. Al 25’ bianconeri avanti 57-53, ma è ancora un sontuoso Marco Belinelli con altre 2 triple di fila a lanciare sul +8, 64-56, la Virtus al 28’.

La sfida è però tutt’altro che finita, Tortona torna sotto con Leo Candi che sente aria di derby. Inizia un lungo testa a testa. Al 35’ Severini infila 1 libero e la tripla che impatta sul 77-77 dopo l’antisportivo fischiato a Shengelia. Inizia un vero e proprio tempo supplementare dove succede di tutto, ma a deciderla è sempre lui, Marco Belinelli che con la Virtus sotto 85-87, realizza un gioco da 4 punti con tripla e libero aggiuntivo. Christon l’altro grande protagonista della sfida impatta con una tripla a 13”8/10 dalla fine.

Scariolo chiama tempo e dall’azione successiva, Shengelia si conquista 2 liberi a 1”5/10 dalla fine. Il georgiano segna il primo, sbaglia il secondo e per Tortona non c’è più tempo per provare l’ultimo tiro.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 91

DERTHONA TORTONA 90

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 5, Lundberg 2, Weems 13, Shengelia 7, Jaiteh 2; Ojeleye 15, Belinelli 32, Mickey 11, Hackett 4, Abass; Camara ne, Faldini ne. All. Scariolo.

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA: Christon 32, Harper 15, Macura 9, Daum, Cain 6; Radosevic 6, Candi 9, Filloy 3, Severini 10, Tavernelli; Mortellaro ne, Filoni ne. All. Ramondino.

Arbitri: Lo Guzzo, Quarta, Valzani.

Note: parziali 18-25, 44-43, 67-61.