Virtus Bologna Trento 96-80, Belinelli, Ojeleye Shengelia fanno la differenza

Bologna, 16 aprile 2023 – La Virtus sorride anche in campionato. Chiusa la parentesi di Eurolega con la vittoria di giovedì sera contro Milano, la formazione di Sergio Scariolo torna a vincere anche in serie A, confermando la sua leadership proprio davanti all’Olimpia.

Alla Segafredo Arena i bianconeri danno dimostrazione di solidità, dominando il confronto con Trento e dopo i ko con Trieste e Napoli, si impongono nettamente 96-80. Soliti problemi di formazione per Scariolo, costretto a fare i conti ancora una volta con un rooster largamente rimaneggiata, ma che per l’occasione recupera Alessandro Pajola e Milos Teodosic.

Vista l’assenza di Abass e Mannion per la quota italiani, a referto tra i bianconeri vanno il giovane Faldini, oltre a Menalo e Camara. Scariolo in avvio si affida a Hackett, Belinelli, Ojeleye, Shengelia e Bako.

Ospiti avanti 0-2, poi la Virtus piazza un parziale di 9-0 e vola avanti. La sfida scorre via veloce. Al 6’ bianconeri avanti 18-9 e coach Molin costretto a chiedere tempo. Alla ripresa del gioco si rivede sul parquet la premiata ditta Teodosic-Pajola. Il Mago torna ad illuminare la scena della Segafredo Arena segnando due canestri di fila e la Virtus allunga toccando la doppia cifra di vantaggio sul 23-11. Il divario si allunga fino al +16, 34-18, ritoccato poi proprio all’intervallo sul +18, 49-31. Nella ripresa la Virtus controlla facile facile, regalando al pubblico della Segafredo Arena anche giocate spettacolari e conquistando una vittoria tanto netta quando importante, con 7 giocatori in doppia cifra.

Mercoledì la V Nera tornerà in campo a Scafati nella quartultima giornata di serie A. A seguire i bianconeri saranno di nuovo alla Segafredo Arena tra una settimana con Sassari, per poi affrontare Treviso in trasferta il 30 aprile e chiudere di nuovo in casa il 7 maggio con Varese.

Virtus Bologna 96-80, il tabellino

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 11, Belinelli 13, Ojeleye 18, Shengelia 12, Bako 10; Mickey 10, Weems 10, Teodosic 7, Pajola 3, Menalo, Camara 2, Faldini. All. Scariolo. DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Flaccadori 6, Conti 4, Crawford 21, Grazulis 7, Atkins 12; Spagnolo 6, Udom 10, Forray 9, Lockett 2. Ladurner 3. All. Molin. Arbitri: Lo Guzzo, Gonella, Pepponi. Note: parziali 23-11, 49-31, 77-56. Tiri da due: Virtus 23/31; Trento 20/46. Tiri da tre: 13/26; 11/17. Tiri liberi: 11/12; 7/10. Rimbalzi: 29; 25.