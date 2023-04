La Virtus cade a Treviso: bianconeri sconfitti 89-88

Treviso, 30 aprile 2023 – Fatale PalaVerde. La Virtus cade a Treviso, sconfitta in volata 89-88 dalla Nutribullet e si vede affiancare, e superare visto lo svantaggio nello scontro diretto dall’Armani Milano vittoriosa con Derthona. Al termine di una sfida sempre sul filo dell’equilibrio e dall’esito palpitante dalla palla a due alla sirena finale, la Virtus scivola.

I trevigiani conquistano due punti importantissimi per la loro classifica, grazie al canestro finale di Adrian Banks a 2”e 5/10 dalla fine, con canestro e libero aggiuntivo che valgono la vittoria finale. Negli ultimi palpitanti istanti Belinelli prima sbaglia dalla lunetta il libero comminato per un tecnico a Faggian, e poi manca il canestro da due della possibile vittoria.

Nella Virtus buona prova da parte del rientrante Isaia Cordinier che chiude la sua prova con 7 punti in 17’ e 5 rimbalzi conquistati. Con questa sconfitta si complica la corsa al primo posto dei bianconeri. Adesso la Virtus per sperare ancora nel primato deve battere Varese domenica prossima e sperare che Milano ceda contemporaneamente in casa con Sassari.

Il tabellino

TREVISO BASKET 89 VIRTUS BOLOGNA 88 NUTRIBULLET TREVISO: Banks 21, Iroegbu 17, Pellizzari ne, Zanelli 9, Jurkatamm 6, Vettori ne, Sorokas 16, Faggian 4, Scandiuzzi, Jantunen ne, Ellis 16, Invernizzi. All. Nicola. SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 5, Belinelli 14, Pajola 2, Jaiteh 10, Lundberg 3, Shengelia 21, Hackett 8, Micey 7, Camara, Ojeleye 11, Abass, Cordinier 7. All. Scariolo. Arbitri: Paternicò, Paglialunga, Catani. Note: parziali 26-27, 26-22, 16-18. Tiri da due: Treviso 20/41, Virtus 18/33. Tiri da tre: 11/29; 9/28. Tiri liberi: 16/18; 25/32. Rimbalzi: 31; 43.