Treviso Nutribullet Virtus Bologna, dove vederla

Bologna, 29 aprile 2023 – Trasferta veneta per la Virtus che domani pomeriggio alle 17.30 scende in campo al PalaVerde di Treviso per affrontare la Nutribullet padrona di casa.

Ancora assente Milos Teodosic, lasciato a riposo, per la rotazione degli stranieri Kyle Weems, la Virtus per l’occasione torna ad avere a disposizione Isaia Cordinier.

Obiettivo 2 punti per i bianconeri che cercheranno di tenere a distanza Milano e mantenere il primato in classifica.

“Siamo coscienti che ci attende una partita estremamente difficile, in un campo molto caldo contro una squadra affamata di punti salvezza – conferma l’assistant Coach Iacopo Squarcina -Treviso è una squadra che ha una definizione chiara dei ruoli e delle gerarchie ben delineate, spinta da due guardie di talento come Iroegbu e Banks, gioca ad alto ritmo e che nelle ultime quattro partite ha fatto registrare grandi percentuali da tre punti. Treviso ha un ottimo rendimento in casa e per noi sarà un test utile ed impegnativo, sia per la fase di preparazione ai playoff che per l’inserimento dei giocatori che rientrano da infortuni.”

Arbitri – Direzione affidata a Paternicò, Paglialunga e Catani.

Dove vederla

Radio & Tv – Diretta su Eleven Sports, Dmax e Radio su Nettuno Bologna Uno.