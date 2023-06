Un gruppo vero e l’omaggio al prof Weems

Bologna, 22 giugno 2023 – Voleva la bella, la Virtus. La conquista nel modo migliore possibile. Con una prova di carattere. E, di più, spazzando via, quasi d’incanto, gli infausti presagi di gara-cinque. Al Forum la Virtus era sembrata stanca, sulle gambe. Incapace di reagire alla forza e alle difese energiche di Milano. In quaranta minuti si ribalta tutto. La Virtus chiude il primo quarto sotto di quattro lunghezze – diverse sciocchezze, dopo aver controllato l’Olimpia –, poi cambia passo. Cambia volto. E nell’ultimo quarto, quando si decide il tutto, trova la forza per battere Milano. ’Rubando’ l’idea all’Olimpia, avrebbe detto il ’Petisso’ Pesaola. Milano è costruita sulla difesa granitica cara a Ettore Messina? Bene, la Virtus concede solo 8 punti agli ospiti. Con Teodosic che continua a sbagliare tanto, ma nella sua metà campo si fa sentire. Come si fanno sentire i chili e la voglia di spaccare il mondo di Awudu Abass e l’energia di un Cordinier formato Nba.

E adesso? Adesso si ricomincia. Domani si riparte dallo 0-0 e da una serie che fin qui ha premiato le squadre di casa. Ma in almeno un paio di occasioni il blitz in trasferta (anche per Milano, certo), non sarebbe stato poi un risultato del tutto immeritato.

La curva bianconera, prima del match, e anche dopo, ha voluto rendere omaggio al ’Professore’. Quattro stagioni in bianconero per Kyle Weems, promesso sposo di Tortona. Kyle ha visto questi playoff dal parterre. Lo ha fatto con il sorriso splendente di cui solo lui è capace. Non ha mai fatto mancare il sostegno ai compagni. E nell’ultima gara interna della stagione, la Segafredo Arena gli ha tributato il giusto omaggio. Due striscioni, cori sulla musica degli ’Antenati’: Kyle s’è commosso. Ha impacchettato gli striscioni e se li porterà dietro. Come il ricordo di Bologna e delle Due Torri. Anche lui, però, vorrebbe un ricordo tricolore.