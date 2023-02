Unahotels Reggio Emilia Virtus Bologna, dove vederla

Scariolo chiamato a una sfida insidiosa con i reggiani

Bologna, 11 febbraio 2023 – Sfida tutta emiliana per la Virtus Segafredo Bologna, che domani pomeriggio alle 18, scende in campo al PalaBigi di Reggio Emilia per sfidare l’Unahotels padrona di casa.

Ancora senza Isaia Cordinier, Leo Menalo e Semi Ojeleye e con il solito robusto turnover di coach Scariolo, i bianconeri devono attenzione a superare l’ostacolo reggiano.



“Affrontiamo una squadra che non rispecchia la posizione in classifica, con tanta qualità, guidata da un leader tecnico e mentale come Cinciarini, con giocatori pericolosi in attacco come Senglin e Olisevicus, due lunghi atipici come Reuvers, uno dei migliori stoppatori del campionato, e Hopkins – analizza l’assistant coach Alberto Seravalli - Dovremo fare una partita fisica e attenta, con un grande gioco corale in attacco per trovare le migliori soluzioni”.



Una sfida quindi difficile e da non sottovalutare pensando anche ai giocatori che rimarranno a riposo.



“Abbiamo la necessità di gestire i riposi per quei giocatori più a rischio infortuni. A Reggio troveremo un ambiente caldo, questa è una partita sentita molto da entrambe le tifoserie e per questo vogliamo fare un grande sforzo per regalare una vittoria ai nostri tifosi”.



Arbitri – Direzione di gara affidata al trio Lanzarini, Paglialunga e Valzani,

Radio & Tv – Diretta su Eleven Sport e radio su Nettuno Bologna Uno.