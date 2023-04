Virtus Bologna cade a Valencia 79-68

Valencia (Spagna), 6 aprile 2023 – Una Virtus incerottata cede al Valencia nel penultimo turno di Eurolega 79-68.

Tanti assenti, per una partita che in effetti aveva poco da dire e dove Sergio Scariolo ha deciso ampio tournover. Torna Hackett, ma sono assenti Belinelli, Teodosic, Pajola, Cordinier e Abass.

Formazione largamente rimaneggiata ma che ci prova al cospetto di un Valencia a sua volta già fuori dalla competizione.

Ne nasce una sfida a mente libera, senza risultato in ballo, ma con le due squadre che la affrontano per onorare fino alla fine la competizione.

La sfida rimane in bilico per tre quarti, fino a quando il Valencia non piazza l’accelerata decisiva ad inizio ultima frazione di gioco.

La Virtus fino a quel momento a stretto contatto con gli spagnoli perde lucidità in difesa ed efficacia in attacco vedendosi sfuggire via Valencia.

Adesso per concludere l’avventura europea dei bianconeri manca solo l’ultima sfida casalinga con Milano in programma il 13 aprile alla Segafredo Arena, preambolo di quella che si annuncia, anche in chiave playoff la sfida decisiva.

Il tabellino

VALENCIA 79 VIRTUS BOLOGNA 68 VALENCIA: Harper 2, Claver 2, Puerto 4, Pradilla 6, Webb III 7, Lopez-Arostegui 4, Jones 10, Radebaugh 9, Evans 15, Alexander 14, Hermannsson, Rivero 6. All. Mumbru. SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 9, Bako, Jaiteh 10, Lundberg 8, Shengelia 6, Hackett, Menalo, Mickey 9, Camara ne, Weems 5, Ojeleye 21. All. Scariolo. Arbitri: Lottermoser, Difallah, Nedovic. Note: parziali 17-19, 40-38, 58-57.