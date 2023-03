Venezia Virtus Bologna, dove vederla. Hackett e Lundberg ancora in forse

Ancora in forse la presenza sul parquet di Daniel Hackett (Ciamillo)

Bologna, 11 marzo 2023 – Sfida in laguna per la Virtus Segafredo Bologna che domani (domenica) alle 19 scende in campo al Taliercio per affrontare i padroni di casa della Umana Reyer Venezia. Rincuorati dopo la vittoria di Berlino contro l’Alba, ma d’altro canto rimaneggiati a causa dei tanti acciacchi, i bianconeri sono attesi da una sfida impegnativa.

“Venezia è una squadra completa in ogni reparto, costruita per competere sia in Europa che nel Campionato italiano – conferma l’assistant coach Andrea Diana - Li abbiamo incontrati in Coppa Italia, hanno dato segnali di crescita, soprattutto. A livello offensivo dovremo essere bravi a condividere la palla, contro una squadra che è molto forte nel proteggere l’area. Noi? Siamo un po’ acciaccati, domani capiremo su chi potremo contare, siamo alla quinta partita in dieci giorni”.



A livello di formazione sicuramente indisponibili Isaia Cordinier, Toko Shengelia, Gora Camara e Semi Ojeleye, mentre per Iffe Lundberg e Daniel Hackett un loro eventuale utilizzo sarà deciso solo domani alla vigilia del match.

A presentare la sfida in casa Venezia è invece coach Neven Spahija.

"E’ una grande partita. Li abbiamo affrontati a Torino, e ora siamo più pronti per giocare contro di loro; conosciamo di più noi stessi, oltre che loro. Faremo del meglio per vincere la partita davanti ai nostri tifosi. Siamo a marzo, per cui tutte le partite sono importanti. Ma non voglio cercare scuse: quando ho firmato il contratto, mi sono preso le mie responsabilità, perché pensavo e penso ancora di potercela fare, per cui il lavoro che dobbiamo fare adesso deve essere finalizzato a vincere una partita alla volta. La Virtus è migliore di Brescia, ma dobbiamo provarci, perché non importa contro chi giochiamo: dobbiamo avere sempre lo stesso approccio contro tutti, come ho detto alla squadra. Poi vedremo alla fine chi vince o chi perde, ma dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità, non cambiando la nostra filosofia e la fisicità".

Venezia – Virtus Bologna, i precedenti

I precedenti - Sono 93 di cui la prima risalente addirittura alla stagione 1948/49. La Virtus è avanti 54-39 nel totale dei precedenti ma Venezia è in vantaggio 28-15 nelle sfide giocate in casa. La Virtus ha vinto le ultime 6 partite giocate contro la Reyer (4 di campionato, 1 di Supercoppa e 1 nella recente Final Eight di Coppa Italia di Torino). L’ultimo scontro diretto vinto dagli orogranata risale al quarto di finale della Final Eight giocata a Milano nel 2021.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Paternicò, Martolini e Gonella.

Venezia – Virtus Bologna, dove vederla

Radio & Tv – Diretta su Eleven Sports e radio su Nettuno Bologna Uno.