La Virtus Bologna piega Verona 87-82 in volata: decisivi Mickey e Belinelli

Belinelli decisivo per la vittoria della Virtus

Bologna, 29 gennaio 2023 – Milano chiama, la Virtus risponde. Continua il testa a testa in vetta alla classifica tra Olimpia e Segafredo Bologna.

All’Arena la formazione di Sergio Scariolo batte 87-82 con merito, ma in volata, una orgogliosa Verona che sfruttando l’ottima serata di Giordano Bortolani, 23 punti per lui, rimane in partita fino alla fine.

Vince la Virtus al termine di una partita piacevole, che ha visto i bianconeri sempre avanti nel punteggio al cospetto della rocciosa formazione diretta dall’ex Alessandro Ramagli, alla sua prima da ex sotto le Due Torri.

Per Scariolo, che gestisce con grande attenzione turnover e rotazioni non arrivano invece buone notizie sul fronte infortuni, visto che, dopo gli esami di controllo di oggi, il problema ai flessori di Semi Ojeleye è risultato essere più grave del previsto.

Le buone notizie arrivano invece dal ritorno in campo, seppur per 6’, di Abi Abass, alla sua prima apparizione in campionato e le prova convincente di Mickey in ripresa dopo un lungo periodo di appannamento. Bene anche capitan Belinelli in doppia cifra al pari di Mannion, Cordinier e Shengelia.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 87

TEZENIS VERONA 82

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 10, Mannion 12, Belinelli 15, Pajola 8, Bako 2, Shengelia 10, Hackett 8, Mickey 18, Camara 2, Weems 2, Abass, Jaiteh ne. All. Scariolo.

TEZENIS VERONA: Smith 12, Cappelletti 13, Holman 13, Casarin 3, Johnson 4, Bortolani 23, Rosselli 2, Udom 6, Anderson, Sanders 6, Ferrari ne, Candussi ne. All. Ramagli.

Arbitri: Bartoli, Borgioli, Valleriani.

Note: parziali 24-17, 49-42, 68-62.

Tiri da due: Virtus 21/32; Verona 19/35. Tiri da tre: 8/28; 10/21. Tiri liberi: 21/25; 14/18. Rimbalzi: 35; 23.