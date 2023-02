Virtus Bologna Brescia, si torna all’Arena ma in piena emergenza

Isaia Cordinier

Bologna, 4 febbraio 2023 – Reduce dalla doppia fondamentale vittoria in Eurolega, ma acciaccata, con tanti elementi non a disposizione, la Virtus torna a giocare alla Segafredo Arena, ospitando domani sera alle 20 la Germani Brescia.

Sergio Scariolo deve infatti fare a meno di Isaia Cordinier in seguito ad una lesione parziale della fascia plantare destra riportata nella gara di ieri con l’Asvel, con i tempi di recupero verranno stimati nei prossimi giorni.

Indisponibili anche Leo Menalo, Semi Ojeleye e Milos Teodosic, da rivalutare domani invece le condizioni di Iffe Lundberg.

“Quella di domani è una partita molto importante per la nostra classifica e ci troviamo a far fronte a diverse assenze importanti - conferma l’Assistant Coach Andrea Diana ex del confronto - Incontreremo Brescia che arriverà rinfrancata dall’ultima vittoria in EuroCupo: una squadra che gioca con alta intensità ed alto ritmo, in continuo movimento in attacco. Non potremo distrarci mai e dunque la solidità difensiva e la nostra fisicità saranno le chiavi della partita. Dovremo contenere le loro bocche da fuoco, a partire da Della Valle, fino a Massinburg e allo stesso Nikolic: hanno tante frecce nel proprio arco, anche Gabriel ultimamente sta facendo buone partite. La chiave sarà la difesa forte e aggressiva e la lotta a rimbalzo. In attacco dovremo muovere la palla come abbiamo fatto molto bene ieri contro l’Asvel, cercando di sfruttare ogni vantaggio che si creerà”.

Virtus Bologna – Germani Brescia: biglietti e dove vederla in tv



Biglietti – Disponibili online nel sistema Vivaticket e presso la biglietteria della Segafredo Arena in piazza della Costituzione dalle 18 di domani. Biglietti in gradinata a 14,50€ (più commissioni) per sostenere insieme a “BimboTu” il piccolo Aron.

Arbitri – Direzione di gara affidata Rossi, Quarta, Borgo.

Radio & tv - Diretta Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.