Virtus Bologna campione d’Italia, in edicola un numero speciale da collezione

Bologna, 17 giugno 2025 – Domani in edicola un numero speciale da collezione de il Resto del Carlino, per festeggiare il 17esimo scudetto della Virtus Bologna e tutte le emozioni di una stagione lunga, ricca di ostacoli e tremendamente intensa.

Per i lettori del Carlino ecco allora una prima pagina pensata appositamente per la vittoria dello scudetto delle V nere e, all’interno, analisi, interviste, il pagellone della stagione, tutti i retroscena dei protagonisti e il racconto di una città in festa per un altro, trionfale traguardo sportivo. Una gara 3 della finale contro la Germani Brescia dominata al PalaLeonessa dall’inizio alla fine: dalla toccante dedica nel pre-partita con le magliette bianche e il numero 33 in omaggio ad Achille Pollonara a quattro quarti dominati sul parquet.

Ma non solo, perché la stagione della Virtus è stata sofferta e ricca di colpi di scena e di soddisfazioni. Un lungo viaggio che i lettori del Carlino potranno rivivere con un numero unico e indimenticabile, da collezione.