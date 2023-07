Virtus Bologna, raccolti 40mila euro per l’Emilia Romagna

Bologna, 6 luglio 2023 – Esattamente 41.860 euro il ricavato, oltre 1.400 T-shirt vendute alla Segafredo Arena in occasione delle partite di playoff Scudetto, primo lotto di 300 t-shirt esaurito in meno di 2 ore in occasione di Gara-1 con Tortona, centinaia di t-shirt vendute anche sul sito www.macron.com e da diversi retailers di Bologna.

Numeri importanti per la Virtus Segafredo che ha organizzato una raccolta fondi, con la vendita delle T-Shirt per l’Emilia-Romagna durante i play off.

Il popolo bianconero ha dimostrato grande supporto e partecipazione a sostegno delle migliaia di persone colpite dai danni dell’alluvione del maggio scorso. Un’iniziativa che ha visto protagonisti anche sul territorio colpito i giocatori e le giocatrici di Virtus Segafredo Bologna. Daniel Hackett, Francesca Rasa e Alessandra Orsili si sono recati, infatti, a Faenza.

“Ringrazio i nostri tifosi – dichiara il CEO Virtus Luca Baraldi – hanno dimostrato in maniera concreta il proprio sostegno e la vicinanza alla popolazione colpita. Grazie alla sinergia con Macron e Regione Emilia Romagna, abbiamo dimostrato che uniti si può fare la differenza”.

“È stato naturale essere al fianco della Virtus e siamo fieri di esserne stati parte attiva – conferma Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Le T-shirt per l’Emilia Romagna hanno rappresentato un preciso significato e veicolato un messaggio di vicinanza e di speranza”. Infine le parole del presidente della Regione Stefano Bonaccini. “Siamo grati a Virtus e Macron per la loro bella iniziativa, insieme allo slancio encomiabile di tifosi e appassionati: il risultato è una nuova vittoria, pur in una situazione drammatica come l’alluvione che ha colpito così duramente tanti nostri concittadini e comunità”.