Virtus Bologna Reyer Venezia 82-68, un Belinelli da applausi fa volare le Vu Nere in semifinale

Prestazione da incorniciare per capitan Belinelli

Torino, 16 febbraio 2023 – La Virtus batte la sua bestia nera Venezia 82-68 e vola in semifinale di Coppa Italia. Dopo la sorpresa della vittoria di Brescia su Milano e la conferma di Pesaro su Varese di ieri, oggi è il turno delle altre due sfide dei quarti di finale. La seconda giornata dell’Alpitur Arena si apre con il confronto tra la Virtus e Venezia, una sfida che è un confronto sempre avvincente.



Decisivo nella vittoria bianconera il parziale di 17-1 messo a segno dalla Virtus a cavallo dell’intervallo, iniziato con un 6-0 nella seconda frazione e concretizzato poi ad inizio terzo parziale. Benissimo Shengelia, in doppia cifra Hackett, bene Teodosic autore del break decisivo, Scariolo trova risposte positive da tanti dei propri elementi, ma la palma del migliore in campo è per il capitano, Marco Belinelli, assolutamente strepitoso al tiro.



Manca Ojeleye, Cordinier e Menalo, mentre per scelta tecnica tra gli stranieri a disposizione rimane in tribuna Bako.

La sfida manco a dirlo comincia sul filo del grande equilibro. Hackett e Shegelia non bastano ad una Virtus che fatica al rimbalzo. Ad inizio secondo parziale Venezia piazza il primo vero break di 0-8 della sfida portandosi avanti 20-26 e mettendo a nudo le problematiche bianconere sotto le plance.



Due tripla di Belinelli sono gli unici canestri bianconeri nei primi 7’ della seconda frazione di gioco. Belinelli e Camara fanno entrambi 1 su 2 dalla lunetta, e così approfittando delle scarpe percentuali al tiro, anche da fermo della Virtus, la Reyer prende il largo toccando il +8, sul 28-36 al 18’. Shengelia, Weems e Hackett infilano nel finale di frazione il break di 6-0 che manda le squadre al riposo sul 34-36.



Dopo l’intervallo la Virtus riparte come aveva concluso il secondo parziale. Teodosic firma un break di 7-0, Hackett allunga con due liberi per il 43-36 al 24’, dopo un parziale di 15-0 per i bianconeri.



La sfida è in mano alla Virtus, anche se Granger, Parks e Venezia non vogliono mollare la presa.

Ad inizio ultima frazione in vantaggio della Virtus tocca la doppia cifra sul 58-48 e mantiene sempre un eccellente vantaggio grazie soprattutto alla vena realizzativa di uno strepitoso Marco Belinelli, l’assoluto dominatore della sfida. Sabato alle 18 i bianconeri torneranno in campo per la semifinale.

Virtus Bologna Reyer Venezia 82-68, il tabellino



SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 13, Teodosic 9, Weems 4, Shengelia 19, Jaiteh 2; Belinelli 21, Pajola 3, Lundberg 5, Mickey 5, Mannion, Camara 1, Abass. All. Scariolo.

UMANA VENEZIA: Spissu 3, Granger 6, Parks 18, Willis 8, Watt 13; Bramos 6, De Nicolao 4, Chillo, Tessitori 4, Ray 6, Moraschini ne, Brooks ne. All. Spahija.

Arbitri: Paternicò, Attard, Giovannetti.

Note: parziali 20-22, 34-36, 55-48.

Tiri da due: Virtus 20/36; Venezia 21/36. Tiri da tre: 9/19; 6/31. Tiri liberi: 15/20; 8/15. Rimbalzi: 35; 35.