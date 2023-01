Virtus Bologna Brindisi 78-77: ko per un punto senza scusanti

La Virtus Bologna ha perso ha Brindisi di un punto (foto Ciamillo)

Brindisi, 22 gennaio 2023 – La Virtus si butta via a Brindisi. Dopo due quarti di equilibrio, ma in cui la testa è sempre tenuta dai bianconeri, la formazione di Sergio Scariolo allunga fino al +24 di fine terza frazione di gioco, ma poi si spegne completamente e viene sconfitta da una Happy Casa Brindisi che ha avuto il grande pregio di crederci fino alla fine.

Un ko senza attenuanti specie per una squadra che a inizio ripresa sembra in effetti aver cambiato marcia, allungando sul 36-50 al 23’ e di toccare anche il +24, per poi chiudere 47-67 a fine terza frazione di gioco.

Brindisi però non molla e torna in scia e con un parziale di 16-0 con Scariolo furibondo con i suoi per l’atteggiamento in campo dei suoi. Dopo 5’ di nulla, col punteggio sul 63-67, ci pensa Ojeleye con una tripla a sbloccare la Virtus. La partita sembra tornare nelle mani dei bianconeri, ma il finale è di nuovo tutto e solo di Brindisi. Dopo 39’50” di rincorsa l’Happy Casa piazza la tripla della vittoria a 6” dalla fine con Bowman, dopo che i direttori di gara controllano la posizione dei piedi dell’esterno brindisi.

Sotto 78-77 la Virtus ha ancora un’occasione, ma la Mannion che non riesce a trovare il bandolo della matassa e i bianconeri cadono inaspettatamente, ma meritatamente al PalaPentassuglia.

Il tabellino

HAPPYCASA BRINDISI 78 – VIRTUS BOLOGNA 77

HAPPYCASA BRINDISI: Mascolo 4, Lamb 11, Burnell 8, Reed 8, Perkins 18; Bowman 15, Harrison 6, Bayehe 2, Mezzanotte 6, Riismaa; Fusco ne, Bocevski ne. All. Vitucci.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 9, Lundberg 2, Weems 10, Mickey 5, Jaiteh 12; Belinelli 9, Pajola, Ojeleye 20, Bako 4, Hackett 6, Camara, Martini ne. All. Scariolo.

Arbitri: Sahin, Perciavalle, Pepponi.

Note: parziali 15-23, 34-38, 47-67,

Tiri da due: Brindisi 22/45; Virtus 18/28. Tiri da tre: 8/21; 8/29. Tiri liberi: 10/13; 17/21. Rimbalzi: 27; 40.