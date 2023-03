Virtus sprofonda a Tel Aviv sotto la raffica di tiri del Maccabi 111-80

Eurolega, Shengelia durante il match a Tel Aviv

Tel Aviv (Israele) 28 marzo 2023 – Non pervenuta. Virtus assolutamente assente nella sfida di Eurolega di Tel Aviv e travolta 111-80 sotto una montagna di tiri e canestri dal Maccabi.

I bianconeri alzano bandiera bianca e a quattro turni dal termine della stagione regolare di Eurolega, salutano le ultime speranza di raggiungere i playoff.

La sfida di Tel Aviv ha un solo padrone, il Maccabi che domina e conquista un successo netto e senza storia. Si comincia con un parziale di 8-0 per i padroni di casa che guidano fin dalla palla a due e poi cammin facendo dilatano ulteriormente lo scarto.

Per la Virtus, troppo incerottata, viste le assenze di Pajola, Teodosic e Cordinier, ma che ha dovuto fare i conti con la pessima prestazione dei propri lunghi, anche se a dire il vero c'è pochissimo da salvare anche tra gli esterni.

In una serata perfetta per il Maccabi, stonano l’episodio negativo che ha coinvolto Toko Shengelia, insultato da alcuni tifosi israeliani dietro la panchina della Virtus, al punto da portare alla reazione del giocatore e l’infortunio di uno sfortunatissimo Abass.

Giovedì a Istanbul bianconeri di nuovo in campo nella terzultima sfida continentale in casa dei bicampioni in carica dell’Efes.

Valencia ancora in trasferta e poi Milano in casa all’ultima giornata, sono le altre due gare che mancano alla formazione di Sergio Scariolo per chiudere questo sono primo percorso europeo.

Il tabellino

MACCABI TEL AVIV 111

VIRTUS BOLOGNA 80

MACCABI TEL AVIV: Brown 14, Baldwin IV 14, Martin 10, Manco 3, Sorkin 13, Dibartolomeo 2, Hilliard 16, Cohen 9, Braimoh 5, Nebo 12, Ziv 2, Colson 11. All. Kattash.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 7, Belinelli 8, Bako 6, Jaiteh 2, Lundberg 5, Shengelia 5, Hackett 7, Mickey 7, Camara, Weems 4, Ojeleye 16, Abass 13. All. Scariolo.

Arbitri: Belosevic, Perez, Boubert.

Note: parziali 28-13, 62-33, 87-53.

Tiri da due: Maccabi 26/37; Virtus 19/34. Tiri da tre: 15/32; 9/22. Tiri liberi: 14/15; 15/18. Rimbalzi 32; 27.