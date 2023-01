Virtus Bologna: Messina, il Vecchio Stile e lo striscione delle polemiche

Bologna - Milano

Bologna, 4 gennaio 2023 – Lo striscione, la polemica, l’inchiesta federale e la risposta degli ultras.

Lunedì nel prepartita di Virtus-Milano il Vecchio Stile uno dei gruppi organizzati della curva bianconera ha esposto uno striscione “Nessuna pace tra Lupo e Agnello, Iliade libro 22”, striscione che fa riferimento alla opera omerica in cui si parla della “morte di Ettore”.

Uno striscione che ieri ha fatto scattare un’inchiesta della procura federale.

“La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che la Procura federale ha aperto un fascicolo per appurare le responsabilità in ordine all’esposizione, durante la gara di ieri, 2 gennaio 2023, tra Virtus Segafredo Bologna e EA7 Emporio Armani Milano, di uno striscione recante la frase “Iliade libro 22”, riferimento esplicito alla “morte di Ettore” contenuta nel ventiduesimo capitolo dell’Iliade. Un messaggio di una gravità inaudita, un messaggio di violenza che non può e non deve trovare albergo nei nostri palasport, nel nostro movimento sportivo”, questo la comunicazione da parte dela Fip di ieri a cui oggi è arrivata la replica, con un secondo striscione, da parte del Vecchio Stile.

Davanti alla sede della Legabaset proprio a Bologna, il gruppo organizzato bianconero ha infatti risposto alla federazione: “FIP: noi a palazzo studiamo epica, voi del “palazzo” fate retorica”.

In attesa dell’esito dell’inchiesta della procura federale, in sostegno ai tifosi bianconeri è arrivato il comunicato dagli ultras rivali diretti interessati dalla vicenda, quelli di Milano, che con un comunicato hanno ribadito la loro posizione.

“Non è possibile rimanere indifferenti davanti a quanto accaduto a Bologna per due aspetti egualmente importanti. In primis ci preme ribadire l’affetto e il sostegno al nostro capo coach e presidente societario che, con tutta la squadra, rappresenta onorevolmente i nostri colori e la nostra tradizione ovunque. A Messina saremo sempre grati per averci mantenuto ad altissimi livelli di competitività, averci riportato nell’élite europea con la conquista delle finals nella passata stagione e a lui ed al suo staff auguriamo di ottenere tante altre soddisfazioni con la nostra maglia. Dall’altro lato non possiamo che condannare chi ipocritamente sentenzia su uno striscione che con invidiabile ironia non voleva esser altro che una provocazione ad una figura a loro sgradita. Le dinamiche del tifo da sempre colorano stadi e palazzetti con le più svariate e trasgressive espressioni che – piacciano o meno – nascono e muoiono all’interno dei grandi contenitori rappresentati dagli spalti. Ci auguriamo per il bene del movimento, che quanto accaduto non porti alcuna conseguenza ai tifosi coinvolti e cessi definitivamente questa patetica caccia alle streghe per condannare ciò che neanche le forze dell’ordine presenti han reputato meritevole di interventi. I tifosi fanno i tifosi, la federazione se ne faccia una ragione e pensi a far bene nel proprio ruolo invece di ergersi a giudice supremo del nulla solo per farsi bella e ottenere qualche consenso in più da populisti dell’ultima ora”.