Basket Virtus, dopo la batosta di Tel Aviv spunta lo striscione dei tifosi delusi

Bologna, 29 marzo 2023 – Dopo la batosta di Tel Aviv la Virtus nel tardo pomeriggio di domani (ore 19.30 diretta Sky) scenderà in campo ad Istanbul nella tana dell’Efes.

La matematica dice che la V nera non ha più nessuna possibilità di agganciare l’ottavo posto per cui per i bolognesi questa partita non ha più nessun significato e l’obiettivo principale dei bolognesi sarà quello di rientrare sotto le Due Torri senza altri giocatori infortunati dopo che in Israele Abi Abass ha rimediato un problema al muscolo adduttore sinistro che lo terrà fermo per tre settimane.

Il -31 patito contro il Maccabi ha acceso il disappunto dei tifosi, con i Forever Boys che stasera hanno appeso uno striscione dal contenuto inequivocabile: "In gita ci andate st'estate Onorate la maglia che portate". Insomma già oggi in Turchia bisogna avere un'altra faccia e un altro atteggiamento.