Virtus Bologna sfida Tortona nella semifinale di Coppa Italia. Ecco quando e dove vederla

Bologna, 17 febbraio 2023 – La Virtus prepara la semifinale di Coppa iItalia, prevista per domani, sabato 18 febbraio, con palla a due alle 18, trascorrendo il suo tempo tra video, palestra e relax.

La formazione allenata da Scariolo nella mattinata ha studiato Tortona sapendo che in una gara dove solo chi vince va avanti e chi perde va a casa bisogna ridurre al minimo gli errori. Nel primo pomeriggio si è poi recata al PalaRuffini, mettendo così in pratica quello che a tavolino era stato disegnato per affrontare i piemontesi e poi tanto riposo per presentarsi all'appuntamento di domani con le pile ricaricate.

Semi Ojeleye torna tra i giocatori a disposizione della panchina bianconera, ma il suo eventuale utilizzo verrà deciso solo poche ore prima della sfida che vale la finale di domenica.

Dei nove stranieri che sono sotto contratto con la Segafredo tre non possono andare a referto e se è vero che uno sarà Isaia Cordinier, ancora alle prese con un lungo infortunio, sugli altri due la scelta definitiva arriverà solo nella giornata di domani.

Di sicuro ci sarà Milos Teodosic, così come non si discute la presenza di Toko Shengelia.

La partita sarà visibile sia su Nove, la rete in chiaro creata da Discovery Italia, sia su Eurosport2 che sulla piattaforma Eleven.