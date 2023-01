Virtus Verona, domenica 29 gennaio ecco dove vederla

Virtus pronta a sfidare Verona

Bologna, 28 gennaio 2023 – Reduce dalla delusione europea di Monaco di Baviera, la Virtus torna in campo, domani alle 19 alla Segafredo Arena, per il confronto con il Verona giudata dall’ex Alessandro Ramagli.

Sfida da vincere per le V Nere che cercano punti importanti in chiave primo posto dopo il brutto ko di Brindisi. Rientra tra i convocabili Awudu Abass, appena tesserato e domani nei 12. Indisponibili invece Leo Menalo e Semi Ojeleye, quest’ultimo è reduce da un infortunio al flessore della coscia destra che verrà valutato nei prossimi giorni. Non sarà della partita Iffe Lundberg che sta recuperando dal problema al dito della mano destra

A presentare la sfida con Verona è l’assistant coach Andrea Diana. “Verona è una squadra che ha alzato il proprio rendimento rispetto alla gara di andata e viene da alcune vittorie importanti come per esempio la vittoria casalinga contro Brescia. Una squadra da affrontare con fisicità sin dall’inizio: sarà importante limitare le palle perse dal momento che Verona è la seconda squadra per palle recuperate. Sono molto bravi ad anticipare i passaggi, dunque il nostro attacco dovrà essere equilibrato e attento ma allo stesso tempo aggressivo. Difensivamente sarà importante il nostro approccio: abbiamo bisogno di essere aggressivi fin da subito, soprattutto per evitare di concedere seconde opportunità dal momento che Verona è una squadra che va a rimbalzo con tanta energia. Siamo al primo posto in classifica e vogliamo rimanerci: domani sarà una gara importante e che vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi”.

Biglietti – A disposizione su circuito Vivaticket, mentre domani la biglietteria della Segafredo Arena in piazza della Costituzione sarà aperta dalle 17.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Bartoli, Borgioni e Valleriani.

Radio & tv - Diretta su Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.