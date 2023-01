Eurolega, Virtus Bologna ko in casa contro lo Zalgiris: non basta Teodosic

La rabbia di Bako dopo il ko (foto Schicchi)

Bologna, 10 gennaio 2023 – La Virtus non riesce a mantenere il trend positivo di Eurolega e cede, in casa allo Zalgiris Kaunas in quello che era un vero e proprio scontro playoff 77-87. E’ la solita Virtus che soffre terribilmente sottocanestro dove Sergio Scariolo non trova il bandolo della matassa, e dove invece Kaunas va con una certa continuità andando a infilare il dito in una piaga evidente, e che avrebbe bisogno di qualche cura di mercato.

Nonostante ciò la Virtus riesce a rimanere in partita con le magie del solito Teodosic 21 punti e 12 assist ma stavolta non basta per conquistare i due punti in palio. Giovedì la Virtus torna di nuovo in campo per la sfida contro l’Olympiacos.

I fischi accolgono all’annuncio delle formazioni, l’eterno promesso sposo, ma mai sposo Achille Polonara, appena passato proprio allo Zalgiris.

In campo una Virtus ancora rimaneggiata si affida ad Hackett, Lundberg, Ojeleye, Mickey e Jaiteh. Pessimo l’inizio dei bianconeri che segnano appena 2 punti nei primi 5’ di gioco, andando in grossa difficoltà contro la difesa di Kaunas e con lo Zalgiris che in avvio tocca il +10 sul 6-16 al 6’. I lituani raggiungono anche il +14 sul 6-20 all’8’, ci pensa però Weems con 5 punti di fina a riaccendere una Virtus sotto 13-24 al primo break.

La V Nera risale prima a -6 sul 30-36 al 17’ e poi a -4, sul 36-40 con cui le squadre vanno all’intervallo. Sottocanestro Bako e soprattutto Jaiteh confermano i loro enormi limiti a giocare a questi livelli e così a sorreggere i bianconeri sono il solito strepitoso Milos Teodosic e il suo fido scudiero Alessandro Pajola.

I due scatenano l’entusiasmo della Segafredo Arena, con le V Nere che tornano a -1 sul 57-58 al 28’. Il resto della squadra segue i due, alzando il proprio livello difensivo e mettendo in campo tanta energia.

Il canestro di Weems al 29’ porta per la prima volta avanti la Virtus sul 58-59. Al 30’ è perfetta parità sul 60-60. Nell’ultimo quarto Kaunas scappa subito avanti 60-65, la Virtus prova a rintuzzare le iniziative lituane, si riporta a più riprese a -4 ma nel finale paga dazio e deve cedere il passo.

Il tabellino

VIRTUS BOLGONA 77

ZALGIRIS KAUNAS 87

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 6, Lundberg 3, Ojeleye 11, Mickey 3, Jaiteh 9; Pajola 6, Teodosic 21, Bako 7, Weems 7, Shengelia 4; Cordinier ne, Belinelli ne. All. Scariolo.

ZALGIRIS KAUNAS: Dimsa 4, Hayes 2, Smits 17, Ulanovas 15, Brazdeikis 17; Taylor 10, Lekavicius 2, Birutis 5, Polonara 2, Butkevicuis 13, Kalnietis ne, Lukosiunas ne. All. Maksvytis.

Arbitri: Hierrezuelo, Jovcic, Celik.

Note: parziali 13-24, 36-40, 60-60.

Tiri da due: Virtus 19/34; Zalgiris 22/42. Tiri da tre: 8/20; 5/16. Tiri liberi: 15/22; 28/33. Rimbalzi: 24; 38.