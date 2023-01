Virtus Bologna Zalgiris Kaunas, dove vedere la sfida di Eurolega

Semi Ojeleye



Bologna, 9 agosto 2023 – Prima di due sfide casalinghe ravvicinate per la Virtus che questa sera alle 20.30, scende in campo alla Virtus Segafredo Arena per affrontare lo Zalgiris Kaunas.

Assenti Nico Mannion, Leo Menalo e Awudu Abass la formazione di Sergio Scariolo è attesa da un scontro diretto in chiave playoff.



“Lo Zalgiris è una società che si è guadagnata grande rispetto in questi ultimi anni, confermato dalla tempestività con la quale sono riusciti ad incorporare due eccellenti giocatori pochi giorni prima della scadenza dei tesseramenti e dall’assegnazione della Final Four dell’Eurolega – conferma coach Sergio Scariolo - In campo sono una squadra molto difficile da battere e la loro classifica conferma, in virtù di un alto livello di fisicità, che si traduce sul parquet in una eccellente difesa e una capacità di attaccare il ferro da parte di molti giocatori in diverse posizioni. Ritengo che i rimbalzi saranno una chiave molto importante di questa partita”.



Corso e ricorsi storici quella con la Virtus sarà la prima sfida in maglia biancoverde per Achille Polonara, a lungo oggetto del desiderio dei bianconeri e invece finito, dopo aver rescisso con l’Efes, proprio alla Zalgiris.



“Domani ci attende un big match con lo Zalgiris. Sono un buona squadra, molto fisica, dovremo giocare in maniera consistente per tutti i 40’ – conferma Semi Ojeleye - Vogliamo fare una buona prova davanti ai nostri tifosi, dobbiamo scendere in campo concentrati ed essere preparati a tutto ciò che può succedere.”



Arbitri – Direzione di gara affidata a Hierrezuelo, Jovcic, Celik.

Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas, dove vederla

Radio & Tv - Diretta su Sky Sport Arena, streaming su Eleven Sports, Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.