Visconti e l’Alma Mater "Felice di essere qui Pronto per gli Europei"

Un nuovo acquisto, in vista degli Europei in feluca, per l’Alma Mater Studiorum. La squadra dell’Università, che ha vinto tre titoli europei – potendo contare su Pippo Ricci, Gherardo Sabatini e Valerio Cucci – accoglie il ventiquattrenne Riccardo Visconti. Studente di Management dello Sport, Riccardo ha già avuto esperienze del n occasione delle Universiadi. Dalle mani del rettore, Giovanni Molari (nella foto con Visconti), ha ricevuto la canotta numero 0. "Ho appena sostenuto un esame, superato con un bel 25 – dice Visconti –. Sono pronto. Anche se ovviamente il tutto sarà legato alle esigenze del mio club, ovvero Pesaro". Anche Visconti farà parte del progetto Dual Career.