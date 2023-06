Vola ai quarti al Queen’s

In assenza di Matteo Berrettini, fermo ai box per il problema ai maledetti addominali e quindi impossibilitato a inseguire il suo terzo titolo al Queen’s, è Lorenzo Musetti a fare la voce grossa per l’Italia nel torneo Atp 500 di Londra sull’erba. ‘Muso’, ora al numero 16 del ranking, centra il suo secondo quarto di finale consecutivo sull’erba (il primo a Stoccarda la settimana scorsa, e fu ko contro Tiafoe) battendo 6-4 4-6 6-4 lo statunitense mancino Ben Shelton, numero 35 Atp. Il toscano di Carrara è il quinto italiano a riuscire ad arrivare ai quarti del Queen’s dopo Tieleman (finalista nel 1998), Pozzi e Sanguinetti (semifinalisti nel 2000) e Berrettini (vincitore nel 2021 e 2022). Musetti affronterà ora il norvegese Rune.

A Halle, in Germania – altro torneo Atp 500 sull’erba – intanto ci si prepara al derby azzurro negli ottavi: oggi si sfideranno Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Ieri il torneo tedesco ha ospitato il campionissimo Roger Federer, trionfatore dieci volte sull’erba di Germania. Tutto sull’erba prelude a Wimbledon, al via il 3 luglio. Gli organizzatori del torneo più prestigioso hanno annunciato che per la prima volta, sul sito ufficiale e sulla app, contenuti audio di commento sulle fasi salienti dei match e didascalie saranno generati dall’intelligenza artificiale di Ibm watsonx.