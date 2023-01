Vola il Bfc femminile Sono 15 vittorie di fila

Quindicesima vittoria consecutiva in campionato per le ragazze di Simone Bragantini che, nella prima giornata del girone di ritorno di Serie C battono per 3 a 0 il Centro Storico Lebowski al termine di una partita mai in discussione. Al ‘Bonarelli’ di Granarolo, campo di casa delle rossoblù, la rete di Gelmetti e la doppietta di Colombo portano in dote al Bologna altri tre punti: con questo successo salgono a sei i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Meran Women, sconfitto una settimana fa. Nel prossimo turno la capolista Bologna sarà di scena sul campo del Vicenza.