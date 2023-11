Volley A2 donne: domenica a Brescia per cercare continuità. Vtb, l’ora della svolta. Zappaterra: "Tocca a noi»

Si è sbloccata vincendo il primo match casalingo della stagione. Di più: si è rimessa in linea di galleggiamento vincendo due scontri diretti e conquistando 7 punti in tre partite con Altafratte, Como e Pescara, dimostrando a sè stessa e alle avversarie di volere la permanenza nel campionato di A2 femminile di volley e di esserne all’altezza. Ora, la FcrEdil Bologna ha di fronte un nuovo tour de force che potrebbe riaprire la corsa alla salvezza diretta. "Sarà una settimana decisiva, quella che inizierà domenica", conferma il tecnico rossoblù Andrea Zappaterra, che dopo il successo di Pescara ha concesso due giorni liberi alle ragazze: "Anche perché fino al 26 non avremo respiro".

Coach Zappaterra, si parte domenica a Brescia.

"Le nostre avversarie sono quinte, ovvero le prime qualificate alla poule promozione e quindi anche salve senza passare dalla poule retrocessione al termine della stagione regolare. Hanno quattro punti in più di noi, ma sono squadra forte con l’ambizione di lottare per la promozione, nonostante le difficoltà che ha attraversato. Sarà durissima, ma ci arriviamo con una nuova consapevolezza dopo le vittorie con Altafratte e Pescara e il punto strappato a Como. Sarebbe un’impresa, vogliamo provarci".

Avete la chance di riaprire la corsa al quinto posto.

"Sì, ma dobbiamo sapere che sulla carta è molto complesso. Dobbiamo solo concentrarci sul fare più punti possibile, perché i punti della stagione regolare ce li porteremo dietro nella seconda fase".

In ottica poule retrocessione la gara da non fallire è quella di Soverato.

"La giocheremo in casa mercoledì 22 a Budrio ed essendo loro terzultime e noi quartultime attualmente staccate di due punti sarà gara cruciale. Ma lo sarà anche con Talmassons al Paladozza il 26, sfida che aprirà il girone di ritorno. Se vogliamo salvarci non dobbiamo perdere con le tre squadre che abbiamo dietro (Altafratte e Pescara già battute all’andata) e da lì costruire e strappare altri punti".

Le ultime gare cosa vi hanno detto?

"Quello di cui eravamo convinte: che abbiamo le armi per stare in questo campionato e che abbiamo forza morale, perché il calendario è stato difficile e non era semplice ripartire dopo le prime quattro sconfitte con quattro corazzate, con la pressione di dover fare risultato. Vogliamo e possiamo giocarcela senza lasciare nulla di intentato, sapendo che abbiamo ancora margini di miglioramento nel gioco, limando errori e imperfezioni che a questi livello non vengono perdonate".

Marcello Giordano