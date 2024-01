Volley A3 maschile: prima gioia casalinga per Guarnieri. Geetit, una rimonta preziosissima

Geetit Bologna

3

Wimore Salsomaggiore

2

(22-25, 25-20, 26-24, 27-29, 16-14)

GEETIT : Aprile 15, Giampietri 4, Sitti 8, Baciocco 18, Maletti 20, Listanskis 18, Brunetti (L1); Sacripanti, Ronchi 2, Minelli, Omaggi 7. Non entrati: Serenari, Donati, Callegati (L2). All. Guarnieri.

WIMORE SALSOMAGGIORE TERME: Leoni 2, Van Solkema 20, Bulfon 22, Cantagalli 10, Bucciarelli 2, Bussolari 7, Zecca (L1); Alberghini 15, Scita. Non entrati: Boschi, Beltrami, Riccò, Monica (L2), Conforti. All. Mattioli.

Arbitri: Stellato e Marigliano.

Segnali di vita: dopo tre ko consecutivi, la Geetit Bologna si rialza in un match da dentro o fuori in chiave salvezza. Prima vittoria casalinga della gestione Guarnieri e seconda stagionale: basta questo dato per capire che la Geetit dovrà alzare il livello, se vorrà salvarsi, perché con Salsomaggiore vince all’ultimo respiro, dopo aver rischiato l’ennesima betta. Si impone in rimonta, Bologna, dopo essersi ritrovata, se non messa da sola, spalle al muro: battuto il fanalino di coda dopo aver perso il primo set. I rossoblù dominano il secondo, vincono ai vantaggi il terzo, dopo aver sprecato due set point e tante occasioni. Ma gettano pure alle ortiche il quarto set partendo sotto 2-0 per un errore di formazione del tecnico, sprofondando fino 3-11 e 12-19, per poi conquistarsi un set point sul 24-23, quando un errore al servizio di Ronchi spezza il ritmo di un’incredibile rimonta. Alla fine, ci pensa Maletti a regalare il 16-14 in un tiratissimo tie break a Bologna, che smarrisce nel corso della partita Listanskis ma trova contributi preziosi da Aprile e Omaggi. Lascia per strada un punto, la Geetit, che ne conquista due dal peso specifico enorme: nel giorno in cui Mirandola batte Belluno e Garlasco cede con Motta, la vittoria significa quartultimo posto in zona playout, a pari punti Sarroch (che ha differenza set superiore), a un solo punto da Brugherio. Insomma, la salvezza diretta è questione aperta per Bologna, che prova a ritrovare fiducia. Il prossimo passo è rappresentato dalla necessità di trovare continuità.

Le altre gare: Garlasco-Motta 1-3, Mirandola-Belluno 3-0, San Donà di Piave-Brugherio (giovedì), Cus Cagliari-Acqui Terme 3-0, Mantova-Sarroch 3-1. Riposa: Monge G. Savigliano.

La classifica: Mantova 38; San Donà di Piave 32; Savigliano 31; Cus Cagliari 30; Acqui Terme 26; Belluno 25; Motta 22; Brugherio 16; Sarroch, Geetit Bologna 15; Mirandola 14; 13; Garlasco 11; Salsomaggiore 6.

Marcello Giordano