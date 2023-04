Volley B1 donne PalaLercaro, la Fcr Edil farà festa con Trevi

BOLOGNA

La FcrEdil Bologna torna per la prima volta a calcare il campo di casa, a distanza di due settimane dal successo di Coppa Italia al PalaDozza. Alle 17,30 la Vtb ospiterà al PalaLercaro, Trevi, formazione in lotta per non retrocedere. Il match sarà occasione per festeggiare il trionfo di Coppa: il tutto dopo che la squadra una settimana fa ha dimostrato di non essersi seduta sugli allori in vista dei playoff per la promozione in A2. Bologna è passata al tie break sul campo della seconda Altino nonostante l’assenza della capitana Fiore, ai box per un’infiammazione al ginocchio e con la prima banda Ristori costretta al cambio per un problema già superato. Il tutto nonostante sia già prima e qualificata ai playoff aritmeticamente. Bologna ha poco da chiedere a questo finale di stagione in termini di classifica. Coach Zappaterra ha molto da chiedere alle sue ragazze perché il bello deve arrivare.

Le altre gare: Clai Imola-Jesi, Zerosystem Modena-Forlì, Ravenna-Campagnola, Ancona-Corridonia, Cesena-Altino. Riposa: Volley Modena.

La classifica: Vtb FcrEdil Bologna 59; Altino 46; Imola 39; Forlì, Ravenna 34; Cesena, Trevi 33; Ancona 31; Campagnola, Jesi 30; Corridonia 25; Zerosystem Modena 12; Volley Modena 8.

Marcello Giordano