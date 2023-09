Volley, una Geetit con le idee molto chiare: "Vogliamo i playoff e le Final Four di Coppa"

di Marcello Giordano

La Geetit Bologna non intende nascondersi. Che il club rossoblù, al terzo anno nel campionato maschile di A3 di volley, intendesse alzare il tiro era emerso chiaro in sede di mercato e dalle indiscrezioni interne. Indiscrezioni che, nel giorno della presentazione della nuova squadra, diventano manifesto di intenzioni: "Puntiamo alla Final Four di Coppa Italia e ai playoff: quest’anno avremo obiettivi più ambiziosi". Parola della presidentessa Elisabetta Velabri (foto in alto a destra).

Final Four di Coppa Italia significa piazzarsi nei primi quattro posti nel girone di andata. Una stagione da protagonisti, sognando in grande: "Siamo al terzo anno in A3 e sappiamo come si deve lavorare: abbiamo rafforzato il progetto sportivo della squadra di punta anche perché crediamo che ciò si ripercuoterà sugli altri progetti sportivi e sociali di Pallavolo Bologna. Coach Marzola e il suo vice Vanini potranno lavorare con una squadra più fisica, tecnica ed esperta: ci divertiremo".

Velabri parla dalla sede di Ascom. Squadra, staff tecnico e dirigenziale: la Geetit è presente al completo, con la presenza dei ragazzi del settore giovanile convocati in nazionale Under 19 (Dezaiacono, Tassoni, Dalfiume e Bigozzi) a dimostrazione di un progetto che sta crescendo.

Velabri annuncia anche l’apertura del settore femminile: "Avremo una serie C a Imola, una Prima Divisione targata YZ e un’Under 19 a San Lazzaro". Avranno pure un progetto sociale: la maglia del libero Brunetti, color Tiffany, sarà dedicata a Fondazione Sant’Orsola, per la quale Geetit Bologna ha svolto iniziative già nella passata stagione.

Raccoglie consensi e partner, Pallavolo Bologna. E infatti alla presentazione c’è il main sponsor Geetit, nella persona di Giorgio Giatti, presidente del Gruppo Termal: "Il gruppo è soddisfatto dell’abbinamento Sportivo Pallavolo – Geetit la cui mission è l’utilizzo sostenibile della energia negli edifici della provincia. La notorietà del marchio è parte della strategia per sviluppare al meglio gli spazi che le nuove norme europee sulle Green house hanno aperto. Siamo molto lieti del continuo ampliamento del parterre degli sponsor". Soddisfazione anche per il direttore generale di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli, Matteo Naldi (direttore Marketing di Lavoro Più), Alessandro Urban (dg di Despar) e da Gian Luca Galletti, presidente di Emilbanca: "Contenti di essere al fianco di Marzola e della squadra, ma anche dei ragazzi che rappresentano il futuro".