Vtb, favola con il lieto fine: è in A2

Ace di Fiore, la donna del destino, e può esplodere la festa: l’opera è completata, è promozione in A2. La stagione da incorniciare della FcrEdil Bologna ha il lieto fine tanto atteso: dopo il primo posto nel campionato di B1 femminile di volley e la conquista della Coppa Italia di Lega, arriva anche la conquista della serie A femminile, che in città mancava dal 2013. Ma allora fu frutto dell’arrivo della società di Forlì e del suo titolo sportivo. Questa volta è tutto fatto in casa dal Volley Team Bologna, prosecuzione di quell’Idea Volley che sfiorò l’A2 nel 2016. Allora fu sconfitta in finale da Roma, questa volta il lieto fine arriva a Imola, coronando una stagione praticamente perfetta: 22 vittorie in 24 gare giocate in stagione regolare, 2 vittorie in altrettante partite di Coppa Italia, al Paladozza, e doppia vittoria nel derby di finale. Al secco 3-0 casalingo di sabato, si è infatti aggiunta la soffertissima vittoria per 3-2 sul campo delle cugine . E’ Emanuela Fiore, protagonista nella stagione 2015-16 a siglare l’ace della vittoria e pure il punto del 21-25 con una pipe che assegna il secondo set a Bologna, sconfitta nel primo parziale. C’è tanto della numero 4 e pure della bolognese Rita Pavani, centrale, che segna i punti della fuga e della vittoria nel quarto e regala con due ace la fuga nel tie break. E’ serie A2, per un trionfo meritato.

Marcello Giordano