Vtb, il dominio in campionato vale doppio Organizzerà la final four di Coppa Italia al PalaDozza

Il Volley Team Bologna vince sul campo e anche fuori: sarà a Bologna la festa del volley femminile, la Coppa Italia di serie B sarà al PalaDozza il 7 e l’8 aprile. La società del presidente Roberto Sabbioni, si era candidata a ospitare la manifestazione una volta avuta la certezza del primo posto nel campionato di B1 (girone D) al termine del girone di andata. Ieri è arrivata la risposta della Federvolley: sì, Bologna è la piazza giusta e giusta è pure la proposta messa sul tavolo dalla Vtb, ritoccata in corso d’opera. Inizialmente la società rossoblù, in piena corsa per la promozione in A2, aveva ricevuto la disponibilità del PalaDozza solo per le finali (anche di B2 femminile e B maschile) dell’8 e aveva ottenuto la disponibilità da Castel Maggiore per il palazzetto comunale e per quello di Trebbo, per le semifinali, dal momento che nella domanda di candidatura, dato il numero di gare di disputare, servivano almeno due impianti.

Nell’ultima settimana la proposta è stata ritoccata: il Comune di Bologna ha dato la disponibilità anche per il 7 del PalaDozza, dove si disputeranno le semifinali di B1 donne, mentre a Castel Maggiore andranno in scena a partire dal mattino le semifinali di B e B2 donne. E’ così arrivato il sì da parte della Federvolley di Roma, che domani invierà a Bologna due emissari per un confronto con il Volley Team Bologna e le autorità, per poi ufficializzare la sede della manifestazione. Al PalaDozza, nel cuore della città torna il volley.

E torna una squadra, questa volta femminile, a calcare il parquet del Madison, dopo l’esperienza della scorsa stagione della Geetit (A3 maschile), quest’anno trasferitasi al PalaSavena.

Seguiranno poi incontri tra Vtb e Comitati regionale e territoriale per l’organizzazione dell’evento. Bologna disputerà in casa, al PalaDozza, la Coppa Italia di B1 e in semifinale se la vedrà con il Piove di Sacco Padova, ora scesa al terzo posto del girone C.

Marcello Giordano