Vtb, le ali dell’entusiasmo "Serve concentrazione"

di Marcello Giordano

L’onda lunga del trionfo in Coppa Italia non si è ancora placata. In attesa di conoscere la data in cui il Comune la premierà, la Fcr Edil Bologna Vtb si prepara a rituffarsi nel campionato di B1 femminile.

"Gli atleti vincenti sono quelli bravi tanto a dimenticare le sonore sconfitte quanto a mettere da parte le grandi vittorie per focalizzarsi sull’obiettivo successivo. E noi ora dobbiamo centrarci sui playoff promozione", spiega coach Andrea Zappaterra, che ha il compito di mantenere alta la tensione, ma pure di gestire le energie in vista di finale di campionato e playoff. C’è tempo, perché oggi si alza il sipario sulla quartultima giornata di campionato e la Vtb sarà di scena ad Altino alle 18, sul campo della seconda.

Bologna è già certa sia della qualificazione playoff che del primo posto. Il finale di stagione rappresenterà quindi una marcia di avvicinamento alla lotta promozione da gestire nel migliore dei modi. Questo pomeriggio, ad esempio, rimarrà a riposo la capitana Emanuela Fiore a causa di un’infiammazione al ginocchio, eredità delle due gare in due giorni disputate nella Final Four della settimana scorsa.

Out anche il suo cambio naturale, Tonelli, ancora non al meglio: nulla di grave per entrambe, qualora si fosse trattato di un match da dentro o fuori quasi certamente sarebbero state disponibili, ma è inutile rischiarle dal momento che gli obiettivi di classifica sono già centrati. Zappaterra adatterà probabilmente la schiacciatrice Dall’Olmo Casadio nel ruolo di opposto, la sfida di Altino sarà un’occasione per quest’ultima per mettere gioco nelle gambe ed è probabile che ci possano essere rotazioni nel corso della partita, per dare ritmo partita in vista dei playoff anche a chi fin qui ha giocato meno.

Le altre gare: Campagnola-Imola, Trevi-Volley Modena, Forlì-Ravenna, Corridonia-Cesena, Jesi-Clementina. Riposa: Zerosystem Modena.

La classifica: Vtb FcrEdil Bologna 57; Altino 45; Clai Imola 36; Mosaico Ravenna 33; Forlì 32; Angelini Cesena, Campagnola, Jesi, Trevi 30; Clementina Ancona 28; Corridonia 25; Zerosystem Modena 12; Volley Modena 8.