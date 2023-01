Vtb, passi avanti sulla Final Four

La ripresa dei campionati di volley è alle porte e in casa Volley Team Bologna, mentre coach Zappaterra e la squadra lavorano in palestra, la dirigenza è alle prese con un’altra partita: l’organizzazione della Final Four della Coppa Italia di B, in programma per il week end di Pasqua. La società intende candidarsi come organizzatrice della manifestazione: ha già ottenuto dall’assessora allo sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi la disponibilità del Paladozza per le finali (di B1 e B2 femminile e di B maschile) per l’8 di aprile. Urgono però due impianti in cui disputare le semifinali delle tre categorie di Lega e il presidente del Volley Team Bologna, Roberto Sabbioni dialoga con il Comune di Castel Maggiore per ottenere il palazzetto comunale e la palestra di Trebbo di Reno, impianto del paese che è frazione di Castel Maggiore. Oltre a Sabbioni, con Castel Maggiore tiene i contatti pure l’assessorato allo sport di Bologna: in settimana è attesa una risposta definitiva e fondamentale. Sabbioni dovrà infatti ottenere l’ok di Castel Maggiore per avere le carte in regola per poter depositare, entro il 15 gennaio, la richiesta in Federvolley a candidarsi come comitato organizzatore.

Bologna non sarà probabilmente l’unica piazza a candidarsi, ma in casa Vtb si confida nel fatto che il Paladozza venga ritenuto impianto d’eccezione per la manifestazione. Tempo una settimana e si saprà se la Vtb avrà tutte le carte in regola per la candidatura, resa possibile dal primo posto in classifica nel girone di andata e quindi alla partecipazione alla manifestazione, con la Fcr Edil che ha strappato il pass con due giornate di anticipo sul termine del girone di andata. Domani, infatti, le ragazze di coach Zappaterra sfideranno Corridonia, già certe del titolo di campionesse d’inverno nel girone D del campionato di B1 femminile.

Marcello Giordano